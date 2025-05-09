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В Киргизии проходит концерт к 80-летию Победы с участием российских звезд - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:26 09.05.2025 (обновлено: 20:33 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/bishkek-2016105380.html
В Киргизии проходит концерт к 80-летию Победы с участием российских звезд
В Киргизии проходит концерт к 80-летию Победы с участием российских звезд - РИА Новости, 09.05.2025
В Киргизии проходит концерт к 80-летию Победы с участием российских звезд
Концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд проходит в столице Киргизии, прямую трансляцию с мероприятия ведет национальная телерадиовещательная... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:26:00+03:00
2025-05-09T20:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
бишкек
россия
дима билан (виктор белан)
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд проходит в столице Киргизии, прямую трансляцию с мероприятия ведет национальная телерадиовещательная корпорация республики. На сцене, установленной на центральной площади Бишкека, уже выступили киргизские артисты и звезды российской эстрады Amirchik, Radio Tapok, Тима Акимов и Татьяна Куртукова. В ближайшее время ожидается выступление заслуженного артиста России Димы Билана. Посмотреть концерт, несмотря на проливной дождь, пришли больше тысячи жителей Бишкека. Они подпевали звездам, исполняли вместе с ними "Катюшу", "Синий платочек" и другие песни военных лет. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html
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РИА Новости
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60
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Концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд в столице Киргизии
Концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд в столице Киргизии
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киргизия, бишкек, россия, дима билан (виктор белан), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Бишкек, Россия, Дима Билан (Виктор Белан), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Киргизии проходит концерт к 80-летию Победы с участием российских звезд

В Бишкеке проходит концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд

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БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Концерт в честь Дня Победы с участием российских звезд проходит в столице Киргизии, прямую трансляцию с мероприятия ведет национальная телерадиовещательная корпорация республики.
На сцене, установленной на центральной площади Бишкека, уже выступили киргизские артисты и звезды российской эстрады Amirchik, Radio Tapok, Тима Акимов и Татьяна Куртукова. В ближайшее время ожидается выступление заслуженного артиста России Димы Билана.
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Посмотреть концерт, несмотря на проливной дождь, пришли больше тысячи жителей Бишкека. Они подпевали звездам, исполняли вместе с ними "Катюшу", "Синий платочек" и другие песни военных лет.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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