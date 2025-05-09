https://ria.ru/20250509/belgrad-2016050940.html

В "Бессмертном полку" в Белграде пронесли портреты сербских участников СВО

В "Бессмертном полку" в Белграде пронесли портреты сербских участников СВО - РИА Новости, 09.05.2025

В "Бессмертном полку" в Белграде пронесли портреты сербских участников СВО

В шествии "Бессмертного полка" в Белграде пронесли портреты сербских добровольцев, погибших в ходе СВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:55:00+03:00

2025-05-09T14:55:00+03:00

2025-05-09T14:55:00+03:00

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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. В шествии "Бессмертного полка" в Белграде пронесли портреты сербских добровольцев, погибших в ходе СВО, передает корреспондент РИА Новости. Центральная государственная церемония в честь Дня Победы над фашизмом началась в Сербии в пятницу у мемориала Освободителям Белграда с участием сербских властей и послов России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. После возложения венков началось шествие "Бессмертного полка" от мемориала до площади Республики в центре столицы. В нем принимают участие тысячи человек с флагами и фотографиями. Среди портретов участников Второй мировой войны несут и портреты погибших в ходе СВО сербских добровольцев Душана Живковича (позывной "Койот"), Марко Матовича ("Мат"), Игора Вукобратовича ("Трубач"), Вукашина Стевича ("Кратос"), Данило Делибашича ("Друид"). "Должен быть сохранен дух сербских добровольцев, которые возвращают долг русским воинам, которые на протяжении всей истории прибывали сюда, чтобы защищать Сербию, как и сербы отправлялись защищать Россию. Марко Матович погиб в Курской области 9 января 2024 года, спасая раненого русского товарища с ещё одним русским бойцом "Вероном", который погиб там же. Они на деле доказали, что русские и сербы - братья навек. И сейчас, слава богу, много сербов, которые встречают там День Победы", - заявил РИА Новости участник акции с портретами добровольцев Марко Радулович. Сами сербские добровольцы и их близкие не афишируют участие в СВО. Президент Сербии Александр Вучич заявил еще в марте 2022 года, что граждане Сербии, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону. Уголовный кодекс Сербии предписывает наказание от полугода до пяти лет лишения свободы, если гражданин участвует в вооруженном конфликте за рубежом индивидуально, от года до восьми лет в составе группы сограждан и от двух до 10 лет тюрьмы, если организует отправку добровольцев. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек. Днем в пятницу на центральной площади Белграда состоится праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка", ансамбля Министерства обороны Сербии "Станислав Бинички", Ансамбля народных песен и танцев "Коло", детской группы Культурно-художественного общества "Градимир". Торжественное собрание в честь 80-летия Победы над фашизмом с участием премьера Джуро Мацута и членов сербского правительства назначено вечером в пятницу в Национальном театре Сербии. Утром в пятницу также состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250509/veteran-2015917862.html

https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html

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"Бессмертный полк" в Белграде Портреты погибших сербских участников спецоперации пронесли по улицам Белграда в ходе "Бессмертного полка" 2025-05-09T14:55 true PT0M09S

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Наталья Макарова

в мире, справки, сербия, белград (город), югославия, александр вучич, иосип броз тито, ил-18, 80-летие победы в великой отечественной войне