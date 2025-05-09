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В Волгограде завершился автопробег "Знамя Победы"
В Волгограде завершился автопробег "Знамя Победы" - РИА Новости, 09.05.2025
В Волгограде завершился автопробег "Знамя Победы"
Автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший в Дагестане в рамках акции "Знамя Победы", завершился в Волгограде памятными... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:20:00+03:00
2025-05-09T00:20:00+03:00
2025-05-09T00:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший в Дагестане в рамках акции "Знамя Победы", завершился в Волгограде памятными мероприятиями на Мамаевом кургане, сообщили в пресс-службе главы республики. Акция стартовала 5 мая в городе Каспийске. Колонна машин, украшенных символикой Дня Победы, проехала по Дагестану, регионам Северного Кавказа и Южного федерального округа. Финишной точкой стал Волгоград, который впервые был включен в маршрут патриотической акции. "Памятными мероприятиями на Мамаевом кургане завершилась масштабная патриотическая акция "Знамя Победы"… В городе-герое дагестанская делегация посетила музей-панораму "Сталинградская битва" и развернула копию Знамени Победы у мемориальному комплекса на Мамаевом кургане", – говорится в сообщении. В завершение мероприятия дагестанская делегация передала масштабную копию Знамени Победы на хранение администрации Волгоградской области и возложила цветы к монументу на Мамаевом кургане. Республиканская акция "Знамя Победы" проводится с 2022 года по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. В прошлом году к ней присоединились все регионы Северного Кавказа, акция завершилась в Пятигорске.
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общество, волгоград, северный кавказ, каспийск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Северный Кавказ, Каспийск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде завершился автопробег "Знамя Победы"
Стартовавший в Дагестане В Волгограде завершился автопробег "Знамя Победы"
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавший в Дагестане в рамках акции "Знамя Победы", завершился в Волгограде памятными мероприятиями на Мамаевом кургане, сообщили в пресс-службе главы республики.
Акция стартовала 5 мая в городе Каспийске. Колонна машин, украшенных символикой Дня Победы, проехала по Дагестану, регионам Северного Кавказа и Южного федерального округа. Финишной точкой стал Волгоград, который впервые был включен в маршрут патриотической акции.
"Памятными мероприятиями на Мамаевом кургане завершилась масштабная патриотическая акция "Знамя Победы"… В городе-герое дагестанская делегация посетила музей-панораму "Сталинградская битва" и развернула копию Знамени Победы у мемориальному комплекса на Мамаевом кургане", – говорится в сообщении.
В завершение мероприятия дагестанская делегация передала масштабную копию Знамени Победы на хранение администрации Волгоградской области и возложила цветы к монументу на Мамаевом кургане.
Республиканская акция "Знамя Победы" проводится с 2022 года по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова. В прошлом году к ней присоединились все регионы Северного Кавказа, акция завершилась в Пятигорске.