Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали 9 населенных пунктов в Белгородской области
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанес удар по фермерскому хозяйству", — написал он.
По словам губернатора, в городе Валуйки от детонации беспилотника загорелся камыш. Еще один БПЛА атаковал грузовой автомобиль. На участке автодороги Гладково — Поминово Валуйского округа в результате удара FPV-дрона повреждена единица спецтехники. Поселок Уразово подвергся атакам двух беспилотников.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника посечен забор жилого дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа системой РЭБ подавлен FPV-дрон. <...> Село Мешковое атаковано двумя дронами. <...> В Борисовском районе в селе Зозули дрон сдетонировал на территории частного домовладения", — уточнил глава региона.
В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.