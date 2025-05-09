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Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 09.05.2025 (обновлено: 20:41 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ataki-2016104006.html
Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2025
Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:16:00+03:00
2025-05-09T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанес удар по фермерскому хозяйству&quot;, — написал он. По словам губернатора, в городе Валуйки от детонации беспилотника загорелся камыш. Еще один БПЛА атаковал грузовой автомобиль. На участке автодороги Гладково — Поминово Валуйского округа в результате удара FPV-дрона повреждена единица спецтехники. Поселок Уразово подвергся атакам двух беспилотников. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника посечен забор жилого дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа системой РЭБ подавлен FPV-дрон. &lt;...&gt; Село Мешковое атаковано двумя дронами. &lt;...&gt; В Борисовском районе в селе Зозули дрон сдетонировал на территории частного домовладения", — уточнил глава региона.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250506/front-2015030270.html
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происшествия, белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали 9 населенных пунктов в Белгородской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанес удар по фермерскому хозяйству", — написал он.

По словам губернатора, в городе Валуйки от детонации беспилотника загорелся камыш. Еще один БПЛА атаковал грузовой автомобиль. На участке автодороги Гладково — Поминово Валуйского округа в результате удара FPV-дрона повреждена единица спецтехники. Поселок Уразово подвергся атакам двух беспилотников.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника посечен забор жилого дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа системой РЭБ подавлен FPV-дрон. <...> Село Мешковое атаковано двумя дронами. <...> В Борисовском районе в селе Зозули дрон сдетонировал на территории частного домовладения", — уточнил глава региона.
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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