https://ria.ru/20250509/ataki-2016104006.html

Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2025

Дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:16:00+03:00

2025-05-09T19:16:00+03:00

2025-05-09T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

валуйки

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанес удар по фермерскому хозяйству", — написал он. По словам губернатора, в городе Валуйки от детонации беспилотника загорелся камыш. Еще один БПЛА атаковал грузовой автомобиль. На участке автодороги Гладково — Поминово Валуйского округа в результате удара FPV-дрона повреждена единица спецтехники. Поселок Уразово подвергся атакам двух беспилотников. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника посечен забор жилого дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа системой РЭБ подавлен FPV-дрон. <...> Село Мешковое атаковано двумя дронами. <...> В Борисовском районе в селе Зозули дрон сдетонировал на территории частного домовладения", — уточнил глава региона.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. Несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, указали в Минобороны. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250506/front-2015030270.html

https://ria.ru/20250509/vsu-2016033661.html

белгородская область

валуйки

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, валуйки, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин