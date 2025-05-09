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В Астане почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:25 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/astana-2016004121.html
В Астане почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Астане почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2025
В Астане почтили память погибших в Великой Отечественной войне
У монумента "Отан Ана" ("Родина-Мать – ред.) в Астане собрались жители и гости города, чтобы отдать дань памяти воевавшим в Великой Отечественной войне, многие... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:25:00+03:00
2025-05-09T12:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
астана
россия
алексей бородавкин
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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. У монумента "Отан Ана" ("Родина-Мать – ред.) в Астане собрались жители и гости города, чтобы отдать дань памяти воевавшим в Великой Отечественной войне, многие пришли с портретами своих предков-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости. У монумента собравшиеся пели песни военных лет, здесь же прошла импровизированная выставка советской ретро-техники. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и ряд представителей дипломатического корпуса стран СНГ возложили цветы к монументу. Позже дипломаты посетили также другие памятники в Астане, посвящённые героям Великой Отечественной войны Ивану Панфилову, Рахимжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. В церемонии также приняли участие офицеры генштаба Казахстана, представители казахстанских поисковых и ветеранских организаций, духовенства и российские соотечественники "В Казахстане, как и во всех государствах СНГ, в России и других странах отмечается День Победы. Отмечается он широко, торжественно. Действительно с чувством огромной благодарности наших отцам, дедам, прадедам… Как видите, многие жители Астаны пришли сюда по зову сердца, для того, чтобы возложить цветы, отдать долг памяти и благодарности воинам Красной армии, которые встали на защиту нашей Родины", - сказал посол Алексей Бородавкин на церемонии возложения цветов. "То, что ваш контингент находится у нас в Москве, то, что мы здесь сегодня возложили цветы, это очень здорово. Хочется пожелать вам, чтобы над вашей землёй было всегда голубое мирное небо", - сказал атташе по вопросам обороны посольства РФ в Казахстане Геннадий Сулимук. "Есть слова в песне, "со слезами на глазах". Огромные были потери, поэтому мы знаем цену этой Победы. Хотелось бы отметить, что у наших народов героическое прошлое, союзническое, братское настоящее, уверен, прекрасное будущее. Поэтому всех хотелось бы поздравить с днём нашей общей Великой Победы", - сказал атташе по вопросам обороны посольства Белоруссии в Казахстане Дмитрий Кураш. Вечером на городской площади Астаны Бейбитшилик (площадь Мира – ред.) состоится праздничный концерт, на котором будут исполнены фронтовые песни, военные марши, театрализованные сцены и современные патриотические композиции в исполнении молодых талантов Казахстана. Ранее городские власти сообщили, что в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, посвящённый 80-летию Дня Победы. Он будет запущен в 22.00 часа по времени Астаны с двух локаций в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау", на каждой локации будет произведено порядка четырёх тысяч выстрелов. Всего в Астане с 7 мая проходит более 100 различных мероприятий, посвящённых празднованию 7 мая - Дню защитника Отечества и 9 мая - Дню Победы. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/erevan-2015997272.html
https://ria.ru/20250509/alma-ata-2015966544.html
https://ria.ru/20250509/tashkent-2015926923.html
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в мире, казахстан, астана, россия, алексей бородавкин, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Астана, Россия, Алексей Бородавкин, СНГ
В Астане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Астане у памятника "Родина-Мать" собрались жители и гости города

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкМальчик возлагает цветы к мемориалу у Вечного огня в Астане
Мальчик возлагает цветы к мемориалу у Вечного огня в Астане - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
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Мальчик возлагает цветы к мемориалу у Вечного огня в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 9 мая - РИА Новости. У монумента "Отан Ана" ("Родина-Мать – ред.) в Астане собрались жители и гости города, чтобы отдать дань памяти воевавшим в Великой Отечественной войне, многие пришли с портретами своих предков-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости.
У монумента собравшиеся пели песни военных лет, здесь же прошла импровизированная выставка советской ретро-техники.
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Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и ряд представителей дипломатического корпуса стран СНГ возложили цветы к монументу. Позже дипломаты посетили также другие памятники в Астане, посвящённые героям Великой Отечественной войны Ивану Панфилову, Рахимжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой. В церемонии также приняли участие офицеры генштаба Казахстана, представители казахстанских поисковых и ветеранских организаций, духовенства и российские соотечественники
"В Казахстане, как и во всех государствах СНГ, в России и других странах отмечается День Победы. Отмечается он широко, торжественно. Действительно с чувством огромной благодарности наших отцам, дедам, прадедам… Как видите, многие жители Астаны пришли сюда по зову сердца, для того, чтобы возложить цветы, отдать долг памяти и благодарности воинам Красной армии, которые встали на защиту нашей Родины", - сказал посол Алексей Бородавкин на церемонии возложения цветов.
"То, что ваш контингент находится у нас в Москве, то, что мы здесь сегодня возложили цветы, это очень здорово. Хочется пожелать вам, чтобы над вашей землёй было всегда голубое мирное небо", - сказал атташе по вопросам обороны посольства РФ в Казахстане Геннадий Сулимук.
"Есть слова в песне, "со слезами на глазах". Огромные были потери, поэтому мы знаем цену этой Победы. Хотелось бы отметить, что у наших народов героическое прошлое, союзническое, братское настоящее, уверен, прекрасное будущее. Поэтому всех хотелось бы поздравить с днём нашей общей Великой Победы", - сказал атташе по вопросам обороны посольства Белоруссии в Казахстане Дмитрий Кураш.
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Вечером на городской площади Астаны Бейбитшилик (площадь Мира – ред.) состоится праздничный концерт, на котором будут исполнены фронтовые песни, военные марши, театрализованные сцены и современные патриотические композиции в исполнении молодых талантов Казахстана.
Ранее городские власти сообщили, что в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, посвящённый 80-летию Дня Победы. Он будет запущен в 22.00 часа по времени Астаны с двух локаций в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау", на каждой локации будет произведено порядка четырёх тысяч выстрелов. Всего в Астане с 7 мая проходит более 100 различных мероприятий, посвящённых празднованию 7 мая - Дню защитника Отечества и 9 мая - Дню Победы.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
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