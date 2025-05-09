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В Алма-Ате прошла памятная акция "Поклонимся героям"

В Алма-Ате прошла памятная акция "Поклонимся героям" - РИА Новости, 09.05.2025

В Алма-Ате прошла памятная акция "Поклонимся героям"

- казахстанском аналоге "Бессмертного полка", неся портреты родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, флаги Казахстана и СССР, передает... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T10:55:00+03:00

2025-05-09T12:33:00+03:00

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казахстан

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Сотни людей в Алма-Ате приняли участие в памятном шествии "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям") - казахстанском аналоге "Бессмертного полка", неся портреты родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, флаги Казахстана и СССР, передает корреспондент РИА Новости. Колонну возглавил военный духовой оркестр, за которым в торжественном строю шли участники акции: ветераны трудового фронта, воины-афганцы, семьи с детьми, школьники и студенты. Шествие двигалось от Центрального парка культуры и отдыха по улице Гоголя к Парку имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В руках участники несли портреты своих родственников - фронтовиков Великой Отечественной войны, а также флаги Казахстана, знамена СССР, штандарты боевых дивизий. По мере движения колонна раз за разом взрывалась мощным возгласом: "Ура! Ура! Ура!" "Пока живы те, кто помнит Великую Отечественную войну, будет жива и память о ней. Есть дети, есть внуки, и они никогда не предадут подвиг своих дедов. Мы знаем, как всё было, из первых уст. Каждый год перед 9 мая я готовил костюм отца: развешивал награды, готовил белый воротничок, галстук, обувь. В 1998 году в возрасте 79 лет он ушел от нас, но мы по-прежнему каждый год приходим к Вечному огню, вспоминаем, скорбим, радуемся. Он не считал себя героем - тогда все воевали, многие убегали на фронт", - рассказал участник акции Жумагали Исмаилов. Завершалось шествие у мемориального комплекса в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Здесь участники выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к Вечному огню и почтить память павших. Сам мемориальный комплекс, воздвигнутый к 30-летию Победы, включает три композиции: "Клятва" - образ молодого красноармейца, ведущего лошадей павших товарищей, "Подвиг" - монумент героям-панфиловцам с чеканкой в форме карты СССР и знаменитыми словами политрука Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!" и "Трубящие славу" - символ торжествующей жизни. Перед горельефами расположены капсулы с землей городов-героев, а в центре комплекса горит Вечный огонь. "Это самый великий праздник для нас. Мой отец прошел семь лет войны - сначала Финскую, потом Великую Отечественную, затем Японскую. Семь лет его жизни ушли на фронт. Для нашей семьи 9 мая - священный день. Мы всегда помним всех. Вот, видите, я сделала табличку и для Неизвестного солдата, чтобы подать пример другим, чтобы помнили не только о своих, но и о тех, кого уже некому вспоминать. У Вечного огня мы возложили гвоздики и вспомнили своих предков. Мы должны хранить эту память, мы - потомки Победы и обязаны передать ее следующим поколениям", - рассказала участница шествия Калимаш Батманова. Памятная акция "Поклонимся героям" прошла в Алма-Ате впервые за два года. На прошлой неделе мэрия Алма-Аты дала согласие на проведение памятной акции в День Победы. В марте представители ветеранских организаций республики записали обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разрешить проведение шествия с портретами фронтовиков. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250504/stambul-2014887676.html

https://ria.ru/20250509/dushanbe-2015937648.html

https://ria.ru/20250509/indoneziya-2015926109.html

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алма-ата

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Памятное шествие "Поклонимся героям" в Алма-Ате Сотни людей в Алма-Ате приняли участие в памятном шествии "Поклонимся героям" - аналоге российского "Бессмертного полка" 2025-05-09T10:55 true PT0M12S

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справки, казахстан, ссср, алма-ата, касым-жомарт токаев