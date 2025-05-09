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Turkish Airlines возобновила рейсы в Москву

Turkish Airlines возобновила рейсы в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Turkish Airlines возобновила рейсы в Москву

Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит из Антальи в российскую столицу, подтвердили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 09.05.2025

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СТАМБУЛ, 9 мая — РИА Новости. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет летит из Антальи в российскую столицу, подтвердили РИА Новости в авиакомпании.Ранее источник агентства в туриндустрии сообщил, что авиакомпания в четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в Россию. В частности, речь шла не менее чем о 16 рейсах из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Как рассказали в АТОР, туроператоры в экстренном режиме решали вопросы с туристами из-за сложившейся ситуации."Рейс Анталья — Москва вылетел в 7:27 (время совпадает с московским. — Прим. ред.)", — сообщили там.Согласно информации на портале Flightradar24, лайнер должен приземлиться во Внуково в 11:35.Накануне в Федеральном агентстве воздушного транспорта заявили, что Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность добавления дополнительных рейсов в свое расписание на 9 мая, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015841880.html

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