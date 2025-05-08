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"Возьмет в подельники": в Киеве забили тревогу из-за авантюры Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025
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02:06 08.05.2025 (обновлено: 02:07 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015717857.html
"Возьмет в подельники": в Киеве забили тревогу из-за авантюры Зеленского
"Возьмет в подельники": в Киеве забили тревогу из-за авантюры Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025
"Возьмет в подельники": в Киеве забили тревогу из-за авантюры Зеленского
Украинские депутаты станут соучастниками преступления Зеленского, проголосовав за ратификацию ресурсной сделки с США, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:06:00+03:00
2025-05-08T02:07:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
александр дубинский
мария захарова
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские депутаты станут соучастниками преступления Зеленского, проголосовав за ратификацию ресурсной сделки с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Проведя это голосование, Зеленский в очередной раз возьмет всех депутатов в подельники", — написал он.По мнению парламентария, никто из украинского политического истеблишмента не решится пойти против Соединенных Штатов, и все выступят в поддержку сделки."А раз все голосуют — значит, за Владимира Александровича, его план, продолжение войны и отмену выборов", — резюмировал Дубинский.Во вторник, депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. По его словам, 8 мая парламент должен ратифицировать это соглашение.США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады — им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://ria.ru/20250507/zelenskij-2015482631.html
https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, мария захарова, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
"Возьмет в подельники": в Киеве забили тревогу из-за авантюры Зеленского

Дубинский: депутаты станут подельниками Зеленского, если примут сделку с США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские депутаты станут соучастниками преступления Зеленского, проголосовав за ратификацию ресурсной сделки с США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Проведя это голосование, Зеленский в очередной раз возьмет всех депутатов в подельники", — написал он.
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По мнению парламентария, никто из украинского политического истеблишмента не решится пойти против Соединенных Штатов, и все выступят в поддержку сделки.
"А раз все голосуют — значит, за Владимира Александровича, его план, продолжение войны и отмену выборов", — резюмировал Дубинский.
Во вторник, депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент. По его словам, 8 мая парламент должен ратифицировать это соглашение.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
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По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады — им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
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В миреУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийМария ЗахароваДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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