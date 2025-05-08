https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015818988.html

Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме

Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме - РИА Новости, 08.05.2025

Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме

Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:42:00+03:00

2025-05-08T16:42:00+03:00

2025-05-08T16:42:00+03:00

в мире

китай

россия

тайвань

владимир путин

си цзиньпин

оон

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

https://ria.ru/20250103/pekin-1992369311.html

китай

россия

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, тайвань, владимир путин, си цзиньпин, оон