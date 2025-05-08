Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме
Россия подтвердила приверженность принципу одного Китая
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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"Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.