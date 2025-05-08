Россия и Китай поддержали заявление о предотвращении ядерной войны
Россия и КНР подтвердили приверженность заявлению о предотвращении ядерной войны
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны от 2022 года.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны подтвердили свою приверженность Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и призвали все стороны заявления предпринять конкретные действия для выполнения своих соответствующих обязательств", - говорится в заявлении.