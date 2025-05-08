https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015817786.html

Россия и Китай поддержали заявление о предотвращении ядерной войны

Россия и Китай поддержали заявление о предотвращении ядерной войны - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай поддержали заявление о предотвращении ядерной войны

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:36:00+03:00

2025-05-08T16:36:00+03:00

2025-05-08T16:36:00+03:00

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны от 2022 года. Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили свою приверженность Совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года и призвали все стороны заявления предпринять конкретные действия для выполнения своих соответствующих обязательств", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне