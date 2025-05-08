Россия и Китай выступили за суверенитет и территориальную целостность
РФ и КНР не допустят внешнего вмешательства в свои отношения и внутренние дела
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай не допустят внешнего вмешательства в свои отношения и внутренние дела, выступают за суверенитет и территориальную целостность, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей", - сказано в документе.