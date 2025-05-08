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Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол" - РИА Новости, 08.05.2025
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15:37 08.05.2025 (обновлено: 16:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015803440.html
Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"
Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол" - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"
Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:37:00+03:00
2025-05-08T16:55:00+03:00
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля."Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой (Железный) купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", - говорится в документе.
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россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"

Россия и Китай отметили дестабилизирующий характер программы США "Золото купол"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
«
"Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой (Железный) купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", - говорится в документе.
Церемония обмена подписанными документами и заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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