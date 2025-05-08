Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"
Россия и Китай отметили дестабилизирующий характер программы США "Золото купол"
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
«
"Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой (Железный) купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", - говорится в документе.