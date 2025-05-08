https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015803440.html

Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"

Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол" - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай высказались об американской программе "Золотой купол"

Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:37:00+03:00

2025-05-08T15:37:00+03:00

2025-05-08T16:55:00+03:00

россия

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Масштабная программа США "Золотой купол" носит глубоко дестабилизирующий характер, совместное заявление РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля."Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа "Золотой (Железный) купол для Америки", которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", - говорится в документе.

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россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, политика