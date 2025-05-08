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Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/zaharova-2015886243.html
Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине
Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине
Говорить о некой посреднической роли Германии в рамках украинского урегулирования сейчас не приходится, поскольку бывший канцлер страны Ангела Меркель подорвала РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:57:00+03:00
2025-05-08T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
ангела меркель
мария захарова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Говорить о некой посреднической роли Германии в рамках украинского урегулирования сейчас не приходится, поскольку бывший канцлер страны Ангела Меркель подорвала в этом смысле доверие к Берлину, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ведущий программы "Реальная политика" на канале RT DE Александр фон Бисмарк в разговоре с Захаровой высказал мнение о том, что Германия очень хорошо подходит на роль посредника в Европе и, по его словам, старается выступить в этом качестве между Россией и Украиной. "К сожалению, бывший канцлер ФРГ Меркель подорвала доверие мирового сообщества к посреднической функции Германии. Это доверие можно будет когда-то только попытаться восстановить ... О какой посреднической роли вы сейчас говорите?", - сказала официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что Меркель и Берлин в целом до 2022 года выставляли себя в качестве честного участника нормандского формата, действующего для реализации минских договоренностей. Однако в 2022 года экс-канцлер призналась в том, что о поддержке договоренностей она только говорила, а реальной задачей была милитаризация Украины. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438664.html
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438060.html
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в мире, германия, россия, украина, ангела меркель, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Ангела Меркель, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова потомка Бисмарка о роли ФРГ на Украине

Захарова: о посреднической роли ФРГ на Украине сейчас говорить не приходится

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Говорить о некой посреднической роли Германии в рамках украинского урегулирования сейчас не приходится, поскольку бывший канцлер страны Ангела Меркель подорвала в этом смысле доверие к Берлину, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведущий программы "Реальная политика" на канале RT DE Александр фон Бисмарк в разговоре с Захаровой высказал мнение о том, что Германия очень хорошо подходит на роль посредника в Европе и, по его словам, старается выступить в этом качестве между Россией и Украиной.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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"К сожалению, бывший канцлер ФРГ Меркель подорвала доверие мирового сообщества к посреднической функции Германии. Это доверие можно будет когда-то только попытаться восстановить ... О какой посреднической роли вы сейчас говорите?", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что Меркель и Берлин в целом до 2022 года выставляли себя в качестве честного участника нормандского формата, действующего для реализации минских договоренностей. Однако в 2022 года экс-канцлер призналась в том, что о поддержке договоренностей она только говорила, а реальной задачей была милитаризация Украины.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаАнгела МеркельМария Захарова
 
 
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