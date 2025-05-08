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Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами - РИА Новости, 08.05.2025
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19:36 08.05.2025 (обновлено: 19:37 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vuzy-2015857244.html
Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами
Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами
Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:36:00+03:00
2025-05-08T19:37:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
анатолий торкунов
высшая школа экономики (вшэ)
пекинский университет
мгимо
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По итогам стороны обменялись подписанными документами. В частности, соглашение о сотрудничестве подписали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн. Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и президент Пекинского университета Гун Цихуан подписали договор о научном сотрудничестве. Кроме того, как указано на сайте Кремля, был принят договор о сотрудничестве между ВШЭ и Пекинским университетом о создании Платформы исследований БРИКС. Стороны также подписали договор о сотрудничестве между ВШЭ и Университетом Цинхуа, а также меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и Университетом Цинхуа. Наряду с этим были приняты меморандум о взаимопонимании в совместном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и газетой "Жэньминь жибао" и меморандум о сотрудничестве между МГУ и Медиакорпорацией Китая. Санкт-Петербургский государственный университет и Государственное управление иностранных специалистов КНР заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, анатолий торкунов, высшая школа экономики (вшэ), пекинский университет, мгимо
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Анатолий Торкунов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пекинский университет, МГИМО
Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами

РФ и КНР приняли документы о сотрудничестве российских и китайских университетов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По итогам стороны обменялись подписанными документами.
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В частности, соглашение о сотрудничестве подписали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн.
Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и президент Пекинского университета Гун Цихуан подписали договор о научном сотрудничестве. Кроме того, как указано на сайте Кремля, был принят договор о сотрудничестве между ВШЭ и Пекинским университетом о создании Платформы исследований БРИКС.
Стороны также подписали договор о сотрудничестве между ВШЭ и Университетом Цинхуа, а также меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и Университетом Цинхуа.
Наряду с этим были приняты меморандум о взаимопонимании в совместном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и газетой "Жэньминь жибао" и меморандум о сотрудничестве между МГУ и Медиакорпорацией Китая. Санкт-Петербургский государственный университет и Государственное управление иностранных специалистов КНР заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
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КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинАнатолий ТоркуновВысшая школа экономики (ВШЭ)Пекинский университетМГИМО
 
 
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