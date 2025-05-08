https://ria.ru/20250508/vuzy-2015857244.html

Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами

Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами

Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:36:00+03:00

2025-05-08T19:36:00+03:00

2025-05-08T19:37:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

анатолий торкунов

высшая школа экономики (вшэ)

пекинский университет

мгимо

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Лидер Китая в среду прибыл с визитом в РФ. Российско-китайские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в четверг. По итогам стороны обменялись подписанными документами. В частности, соглашение о сотрудничестве подписали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн. Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и президент Пекинского университета Гун Цихуан подписали договор о научном сотрудничестве. Кроме того, как указано на сайте Кремля, был принят договор о сотрудничестве между ВШЭ и Пекинским университетом о создании Платформы исследований БРИКС. Стороны также подписали договор о сотрудничестве между ВШЭ и Университетом Цинхуа, а также меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и Университетом Цинхуа. Наряду с этим были приняты меморандум о взаимопонимании в совместном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и газетой "Жэньминь жибао" и меморандум о сотрудничестве между МГУ и Медиакорпорацией Китая. Санкт-Петербургский государственный университет и Государственное управление иностранных специалистов КНР заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, анатолий торкунов, высшая школа экономики (вшэ), пекинский университет, мгимо