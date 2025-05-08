Россия и Китай приняли документы о сотрудничестве между вузами
РФ и КНР приняли документы о сотрудничестве российских и китайских университетов
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Ряд российских и китайских университетов приняли документы о сотрудничестве в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, соглашение о сотрудничестве подписали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и секретарь партийного комитета Университета Цинхуа Цю Юн.
Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и президент Пекинского университета Гун Цихуан подписали договор о научном сотрудничестве. Кроме того, как указано на сайте Кремля, был принят договор о сотрудничестве между ВШЭ и Пекинским университетом о создании Платформы исследований БРИКС.
Стороны также подписали договор о сотрудничестве между ВШЭ и Университетом Цинхуа, а также меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева и Университетом Цинхуа.
Наряду с этим были приняты меморандум о взаимопонимании в совместном сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и газетой "Жэньминь жибао" и меморандум о сотрудничестве между МГУ и Медиакорпорацией Китая. Санкт-Петербургский государственный университет и Государственное управление иностранных специалистов КНР заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.