https://ria.ru/20250508/vuchich-2015888220.html

Вучич мечтает ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву

Вучич мечтает ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Вучич мечтает ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:23:00+03:00

2025-05-08T23:23:00+03:00

2025-05-08T23:23:00+03:00

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сербия

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ксавье беттель

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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие Победы над фашизмом. Неофициальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась 7-8 мая в Варшаве. Как анонсировало правительство Сербии, в четверг среди представителей стран-кандидатов в нем также принимает участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич. "Всегда питаю доверие к Урсуле фон дер Ляйен, ко многим европейским лидерам. Спасибо (премьеру Италии - ред.) Джордже Мелони, с которой у меня был разговор, вижу сегодня по реакции итальянского министра (главы МИД Антонио Таяни – ред.), что он был исключительно корректен, не забудем этого Италии и привет моему другу (Мелони – ред.), спасибо ей за бескрайнюю корректность, которую проявила по отношению к Сербии сегодня. Я подготовился, верьте мне, мечтаю о возможности ответить всем. Уверен, что мой друг (глава МИД Люксембурга – ред.) Ксавье Беттель будет достаточно смелым, чтобы и в моем присутствии поднять этот вопрос, потому что он сегодня похвалился, что у него хорошие отношения с Вучичем, "но мы не можем терпеть того, что он сделал, это недопустимо", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии подчеркнул, что ждет, что Беттель "скажет ему то же самое в лицо 16 мая в Тиране". Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, москва, италия, александр вучич, джорджа мелони, ксавье беттель, евросоюз