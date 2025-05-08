Вучич мечтает ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву
Вучич на саммите в Албании ответит лидерам ЕС на критику его поездки в Москву
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мечтает на предстоящем 16 мая в Албании саммите Европейского политического сообщества ответить лидерам ЕС на критику его поездки в Москву на 80-летие Победы над фашизмом.
Неофициальная встреча глав МИД стран ЕС состоялась 7-8 мая в Варшаве. Как анонсировало правительство Сербии, в четверг среди представителей стран-кандидатов в нем также принимает участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.
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"Всегда питаю доверие к Урсуле фон дер Ляйен, ко многим европейским лидерам. Спасибо (премьеру Италии - ред.) Джордже Мелони, с которой у меня был разговор, вижу сегодня по реакции итальянского министра (главы МИД Антонио Таяни – ред.), что он был исключительно корректен, не забудем этого Италии и привет моему другу (Мелони – ред.), спасибо ей за бескрайнюю корректность, которую проявила по отношению к Сербии сегодня. Я подготовился, верьте мне, мечтаю о возможности ответить всем. Уверен, что мой друг (глава МИД Люксембурга – ред.) Ксавье Беттель будет достаточно смелым, чтобы и в моем присутствии поднять этот вопрос, потому что он сегодня похвалился, что у него хорошие отношения с Вучичем, "но мы не можем терпеть того, что он сделал, это недопустимо", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг. Президент Сербии подчеркнул, что ждет, что Беттель "скажет ему то же самое в лицо 16 мая в Тиране".
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
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