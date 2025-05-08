https://ria.ru/20250508/vstrecha-2015861149.html

Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

Россия и США движутся к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:00:00+03:00

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2025-05-08T20:04:00+03:00

россия

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юрий ушаков

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политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и США движутся к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мне кажется, движемся все-таки", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, движутся ли РФ и США к двусторонней встрече лидеров стран.

https://ria.ru/20250505/vstrecha-2015025809.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, политика