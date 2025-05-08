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Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
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20:00 08.05.2025 (обновлено: 20:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/vstrecha-2015861149.html
Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
Россия и США движутся к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025
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юрий ушаков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и США движутся к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мне кажется, движемся все-таки", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, движутся ли РФ и США к двусторонней встрече лидеров стран.
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, политика
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и США движутся к двусторонней встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Мне кажется, движемся все-таки", - сказал Ушаков журналисту "России1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, движутся ли РФ и США к двусторонней встрече лидеров стран.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
5 мая, 12:44
 
РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампПолитика
 
 
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