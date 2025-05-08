https://ria.ru/20250508/volodin-2015736677.html
Мировое большинство поддерживает защиту исторической правды, заявил Володин
Мировое большинство поддерживает защиту исторической правды, заявил Володин - РИА Новости, 08.05.2025
Мировое большинство поддерживает защиту исторической правды, заявил Володин
Мировое большинство поддерживает политику России в отношении защиты исторической правды, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:07:00+03:00
2025-05-08T09:07:00+03:00
2025-05-08T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мировое большинство поддерживает политику России в отношении защиты исторической правды, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мировое большинство поддерживает политику России по защите исторической правды", - цитирует Володина пресс-служба ГД. По его словам, об этом свидетельствует запланированное участие десятков лидеров и представителей иностранных государств в праздновании Дня Победы в Москве, а также ранее прошедший в Волгограде международный форум Союзного государства "Великое наследие — общее будущее", который объединил парламентариев и экспертов из более чем 20 стран мира, среди которых Китай, Куба, Монголия и другие. "Единомышленников у нас много. Но это не значит, что мы должны останавливаться. К сожалению, именно европейские политики, игнорируя мнение своих граждан, активно занимаются ревизионизмом. Различные западные структуры пытаются переписать историю, внедряют мифы, чтобы разорвать память и связь народов", - приводит пресс-служба слова Володина. Он добавил, что сейчас главная задача – защитить память, не дать переписать историю и исказить правду о Великой Победе и ее героях. Как отметил Володин, "важна консолидация всех стран, кто не приемлет ложь, подмену ценностей в угоду амбициям еврочиновников, которые считают себя исключительными". "Мы - сторонники построения многополярного, справедливого мироустройства, основанного на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, развития взаимовыгодного сотрудничества", - заключил он.
https://ria.ru/20250506/rossija-2015301968.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Волгоград, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День Победы
Мировое большинство поддерживает защиту исторической правды, заявил Володин
Володин: мировое большинство поддерживает Россию в защите исторической правды
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мировое большинство поддерживает политику России в отношении защиты исторической правды, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мировое большинство поддерживает политику России
по защите исторической правды", - цитирует Володина пресс-служба ГД
.
По его словам, об этом свидетельствует запланированное участие десятков лидеров и представителей иностранных государств в праздновании Дня Победы в Москве
, а также ранее прошедший в Волгограде
международный форум Союзного государства "Великое наследие — общее будущее", который объединил парламентариев и экспертов из более чем 20 стран мира, среди которых Китай
, Куба
, Монголия
и другие.
"Единомышленников у нас много. Но это не значит, что мы должны останавливаться. К сожалению, именно европейские политики, игнорируя мнение своих граждан, активно занимаются ревизионизмом. Различные западные структуры пытаются переписать историю, внедряют мифы, чтобы разорвать память и связь народов", - приводит пресс-служба слова Володина.
Он добавил, что сейчас главная задача – защитить память, не дать переписать историю и исказить правду о Великой Победе и ее героях. Как отметил Володин, "важна консолидация всех стран, кто не приемлет ложь, подмену ценностей в угоду амбициям еврочиновников, которые считают себя исключительными".
"Мы - сторонники построения многополярного, справедливого мироустройства, основанного на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, развития взаимовыгодного сотрудничества", - заключил он.