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В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта - РИА Новости, 08.05.2025
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:15:00+03:00
2025-05-08T00:15:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 8 мая - РИА Новости. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно. Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.
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Общество, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Россия
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"