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В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта - РИА Новости, 08.05.2025
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00:15 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/volgograd-2015713960.html
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта - РИА Новости, 08.05.2025
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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ВОЛГОГРАД, 8 мая - РИА Новости. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно. Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.
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общество, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, владимир путин, россия
Общество, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Владимир Путин, Россия
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта

Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 мая - РИА Новости. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости.
Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.
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ОбществоВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВладимир ПутинРоссия
 
 
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