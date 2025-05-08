https://ria.ru/20250508/volgograd-2015713960.html

В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта

В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта - РИА Новости, 08.05.2025

В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта

Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:15:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 8 мая - РИА Новости. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно. Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.

https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html

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общество, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, владимир путин, россия