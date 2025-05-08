https://ria.ru/20250508/veteran-2015875222.html

Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль

Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль - РИА Новости, 08.05.2025

Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:15:00+03:00

2025-05-08T21:15:00+03:00

2025-05-08T21:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

сталинград

владимир путин

сергей меликов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени и юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Сергей Меликов вручил Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета РД I степени и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", – говорится в сообщении. В пресс-службе Меликова рассказали, что ветеран в беседе с главой региона вспоминал свои 20 лет, бои, которые шаг за шагом приводили страну к Победе, и прошлогоднюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Когда немецкие "Тигры" стояли на Волоколамском шоссе, Верховный Главнокомандующий говорил: "Ни шагу назад! Победа будет за нами!". Когда мы встретились с Путиным на награждении, он сказал те же слова: "Ибрагим-Паша! Победа будет за Россией!" – приводятся в сообщении слова ветерана. Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. В мае прошлого года Путин передал ему "Золотую Звезду" Героя России – этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html

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россия

сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сталинград, владимир путин, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне