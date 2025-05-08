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Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:15 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/veteran-2015875222.html
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль - РИА Новости, 08.05.2025
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:15:00+03:00
2025-05-08T21:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сталинград
владимир путин
сергей меликов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени и юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Сергей Меликов вручил Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета РД I степени и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", – говорится в сообщении. В пресс-службе Меликова рассказали, что ветеран в беседе с главой региона вспоминал свои 20 лет, бои, которые шаг за шагом приводили страну к Победе, и прошлогоднюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. "Когда немецкие "Тигры" стояли на Волоколамском шоссе, Верховный Главнокомандующий говорил: "Ни шагу назад! Победа будет за нами!". Когда мы встретились с Путиным на награждении, он сказал те же слова: "Ибрагим-Паша! Победа будет за Россией!" – приводятся в сообщении слова ветерана. Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. В мае прошлого года Путин передал ему "Золотую Звезду" Героя России – этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250201/dagestan-1996780144.html
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общество, россия, сталинград, владимир путин, сергей меликов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сталинград, Владимир Путин, Сергей Меликов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава Дагестана вручил 101-летнему ветерану орден Почета и медаль

Орден и юбилейную медаль вручили 101-летнему ветерану из Дагестана в канун 9 Мая

© Фото : Сергей Меликов/TelegramГлава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Сергей Меликов/Telegram
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени
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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою России Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета Республики Дагестан (РД) I степени и юбилейную медаль к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
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"Сергей Меликов вручил Ибрагим-Паше Садыкову орден Почета РД I степени и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", – говорится в сообщении.
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В пресс-службе Меликова рассказали, что ветеран в беседе с главой региона вспоминал свои 20 лет, бои, которые шаг за шагом приводили страну к Победе, и прошлогоднюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Когда немецкие "Тигры" стояли на Волоколамском шоссе, Верховный Главнокомандующий говорил: "Ни шагу назад! Победа будет за нами!". Когда мы встретились с Путиным на награждении, он сказал те же слова: "Ибрагим-Паша! Победа будет за Россией!" – приводятся в сообщении слова ветерана.
Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. В мае прошлого года Путин передал ему "Золотую Звезду" Героя России – этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
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