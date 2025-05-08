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Ветеран ВОВ из Баку рассказал, как его спас русский боец

Ветеран ВОВ из Баку рассказал, как его спас русский боец - РИА Новости, 08.05.2025

Ветеран ВОВ из Баку рассказал, как его спас русский боец

Ветеран Великой Отечественной войны из Баку, 104-летний Тамлейхи Гасанов рассказал РИА Новости, что его бригада в конце 1943 года принимала участие в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:07:00+03:00

2025-05-08T18:07:00+03:00

2025-05-08T19:20:00+03:00

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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Баку, 104-летний Тамлейхи Гасанов рассказал РИА Новости, что его бригада в конце 1943 года принимала участие в наступательных операциях Красной армии по освобождению Украины от войск нацистской Германии, он получил тяжелое ранение и его спас друг - русский парень по имени Григорий. "На фронт я попал в 1942 году. Но это тоже было непросто. Я целый день простоял в очереди у военкомата в Баку. Сотни моих сограждан желали как можно быстрей оказаться на поле боя и защитить нашу общую Родину. Сначала меня отправили в военную часть в Губинском районе, где формировалась Первая азербайджанская бригада. Первые бои нашей бригады были на Кавказе. Тогда на нас наступали хорошо оснащенные немецко-румынские войска. Самые ожесточенные бои шли в период битвы за Ставрополь. Это невозможно забыть – когда каждый день ты теряешь по несколько своих товарищей. Но как же было удивительно то, что, несмотря на огромные потери, ни у одного советского солдата не было даже мысли сдаться в плен или шагнуть назад. Лично по мне именно по этой причине по большому счету и удалось разбить врага и одержать в итоге большую победу", - рассказал ветеран. Он добавил, что если бы Красная армия не смогла остановить наступление немецких войск, "то фашисты могли захватить все территории нашей общей родины". "Чтобы вы понимали, фашисты при оккупации земель даже мирных – детей, женщин, беспомощных стариков – заживо закапывали в землю, выкалывали им глаза. Думаете, остальных ждала бы иная участь? Все республики союза объединились и сражались за свою честь и достоинство. После, в конце 1943 года, меня и моих друзей-солдат отправили воевать на территорию Украины. Именно мы – молодые советские ребята – освобождали Украину от нацистской Германии. Наша бригада принимала участие в двух наступательных операциях по освобождению Украины. В последней наступательной операции я был тяжело ранен. Если бы не мой друг, я бы, истекая кровью, остался на поле боя. Он меня спас. Он тащил меня на себе, когда шквал пуль летел в него. Это был настоящий герой. Обычный русский, сельский парень – Гриша. Кстати, именно он меня первым назвал Толиком, после чего все на фронте называли меня именно так", - поделился воспоминаниями собеседник агентства. По словам ветерана, спустя некоторое время он убедил врачей, что у него якобы все в порядке, и вновь вызвался на фронт. "На самом деле на тот период врачи запрещали мне даже долго ходить. На этот раз меня отправили в Австрию. Это были уже последние месяцы войны. Мы сокрушали врага по всем фронтам. 9 мая 1945 года помню, как сегодня. Мы находились в Вене. Это был самый счастливый день в нашей жизни", - заключил Гасанов.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015757261.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015835798.html

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украина, германия, баку, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, азербайджан, россия