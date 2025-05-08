https://ria.ru/20250508/veb-2015822233.html

ВЭБ профинансирует совместные проекты с Китаем на сумму 3,5 трлн рублей

ВЭБ профинансирует совместные проекты с Китаем на сумму 3,5 трлн рублей - РИА Новости, 08.05.2025

ВЭБ профинансирует совместные проекты с Китаем на сумму 3,5 трлн рублей

ВЭБ профинансирует совместные инвестиционные проекты с китайским бизнесом на сумму около 3,5 триллиона рублей, заявил журналистам председатель госкорпорации... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:58:00+03:00

2025-05-08T16:58:00+03:00

2025-05-08T16:58:00+03:00

экономика

россия

китай

игорь шувалов

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ВЭБ профинансирует совместные инвестиционные проекты с китайским бизнесом на сумму около 3,5 триллиона рублей, заявил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов на полях российско-китайских переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле. "Крупные российские компании совместно с китайскими партнерами при поддержке ВЭБ.РФ участвуют в 32 инвестиционных проектах на сумму свыше 12 триллиона рублей. Планируемый лимит финансирования ВЭБ.РФ составит около 3,5 триллиона рублей. Это проекты в области газохимии, металлургии, лесопереработки, судостроения и других сферах", - сказал Шувалов. По его словам, в группе ВЭБ хорошо налажены деловые связи с китайскими партнерами. "Российский экспортный центр (РЭЦ), Эксар и Росэксимбанк способствуют развитию несырьевого неэнергетического экспорта. Только за 2024 год объем поддержанного группой РЭЦ экспорта в Китай превысил 3,6 миллиарда долларов", - сообщил Шувалов. Также он отметил, что китайские финансовые институты и предприятия - надёжные партнерами в ряде крупнейших проектов в России, которые реализуются при участии ВЭБа. "У российского бизнеса остаются запросы на финансирование со стороны китайских финансовых институтов совместно реализуемых проектов, привлечение технологических партнеров, например, для строительства судов или поставки оборудования, заключение долгосрочных экспортных соглашений на поставку продукции в КНР, в том числе на межправительственном уровне", - сказал глава госкорпорации. "ВЭБ готов выступать для китайских партнеров гарантом реализации совместных взаимовыгодных проектов на территории России, предоставляя кредитные ресурсы, гарантии, поручительства, а также экспертизу в организации проектного финансирования и структурировании проектов на принципах государственно-частного партнерства", - заключил Шувалов.

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, игорь шувалов, владимир путин, си цзиньпин