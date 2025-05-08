https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862906.html

Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса

Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса - РИА Новости, 08.05.2025

Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недавние заявления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:11:00+03:00

2025-05-08T20:11:00+03:00

2025-05-08T21:28:00+03:00

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юрий ушаков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недавние заявления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный заряд. "Но там все-таки публичные заявления (из США - ред.) разного характера. Если вчерашние посмотреть заявления вице-президента, они, мне кажется, вполне любопытные и в них, я бы сказал, такой серьезный конструктивный заряд", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Вэнс в среду заявил, что США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта. Штаты, по его словам, не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине. Он также назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта.

https://ria.ru/20250316/vstrecha-2005302956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире, украина