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Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса - РИА Новости, 08.05.2025
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20:11 08.05.2025 (обновлено: 21:28 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862906.html
Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса
Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса - РИА Новости, 08.05.2025
Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недавние заявления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:11:00+03:00
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юрий ушаков
павел зарубин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недавние заявления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный заряд. "Но там все-таки публичные заявления (из США - ред.) разного характера. Если вчерашние посмотреть заявления вице-президента, они, мне кажется, вполне любопытные и в них, я бы сказал, такой серьезный конструктивный заряд", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Вэнс в среду заявил, что США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта. Штаты, по его словам, не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине. Он также назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта.
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россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире, украина
Россия, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире, Украина
Ушаков прокомментировал последние заявления Вэнса

Ушаков назвал заявления вице-президента США Вэнса несущими конструктивный заряд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недавние заявления вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса вполне любопытными и несущими конструктивный заряд.
«
"Но там все-таки публичные заявления (из США - ред.) разного характера. Если вчерашние посмотреть заявления вице-президента, они, мне кажется, вполне любопытные и в них, я бы сказал, такой серьезный конструктивный заряд", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Вэнс в среду заявил, что США пытаются уйти от идеи 30-дневного прекращения огня на Украине в пользу обсуждения контуров долгосрочного урегулирования конфликта. Штаты, по его словам, не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине. Он также назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта.
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