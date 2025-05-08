https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862180.html

США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков

США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025

США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков

Требования и предложения России в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:07:00+03:00

2025-05-08T20:07:00+03:00

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сша

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Требования и предложения России в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, наши предложения все-таки учитываются. Хотя не все, конечно. Но процесс идет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250505/peskov-2015026357.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, политика