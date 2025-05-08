https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862180.html
США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков
США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков
Требования и предложения России в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:07:00+03:00
2025-05-08T20:07:00+03:00
2025-05-08T20:16:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Требования и предложения России в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Как мне кажется, есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, наши предложения все-таки учитываются. Хотя не все, конечно. Но процесс идет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250505/peskov-2015026357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, политика
Россия, США, Юрий Ушаков, Политика
США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков
Ушаков: США в какой-то мере учитывают требования и предложения России, но не все