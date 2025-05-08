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Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях России и США
Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях России и США - РИА Новости, 08.05.2025
Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях России и США
Помощник президента Юрий Ушаков заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину о взаимных разочарованиях в отношениях России и США. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:05:00+03:00
2025-05-08T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков заявил журналисту "России 1" Павлу Зарубину о взаимных разочарованиях в отношениях России и США."Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно", — отметил он.По словам помощника главы государства, требования и предложения Москвы в какой-то степени учитываются американской стороной, хотя не все. Как он пояснил, заявления из США показывают, что администрация президента Дональда Трампа понимает требования и цели России. "Но там все-таки публичные заявления (из США. — Прим. ред.) разного характера. Если вчерашние посмотреть заявления вице-президента, они, мне кажется, вполне любопытные, и в них, я бы сказал, такой серьезный конструктивный заряд", — добавил Ушаков.При этом помощник президента допустил, что Россия и США движутся к двусторонней встрече Владимира Путина и Трампа. За первые сто дней второго срока глава Белого дома Дональд Трамп дважды провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным, официальные лица стран встречались в Саудовской Аравии и Турции.Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали и визиты спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.Стороны работают над возобновлением нормальной деятельности посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между странами.
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россия, сша, юрий ушаков, павел зарубин, в мире, москва, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков заявил о взаимных разочарованиях в отношениях России и США
Ушаков: Вашингтон разочаровывает Москву даже больше, чем Россия — США