https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html
Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине
Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине
Дальнейшие шаги РФ по ситуации на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:48:00+03:00
2025-05-08T17:48:00+03:00
2025-05-08T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дальнейшие шаги РФ по ситуации на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая. "Давайте подождем, как пройдет перемирие. От этого будет многое зависит, в том числе и в контексте наших возможных дальнейших шагов", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, сказываются ли действия Киева на готовности Москвы к прямому диалогу без каких-либо предварительных договоренностей.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине
Ушаков: дальнейшие шаги по Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие