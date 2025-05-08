https://ria.ru/20250508/ushakov-2015832535.html

Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине

Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине - РИА Новости, 08.05.2025

Ушаков рассказал о дальнейших шагах России по Украине

Дальнейшие шаги РФ по ситуации на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:48:00+03:00

2025-05-08T17:48:00+03:00

2025-05-08T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дальнейшие шаги РФ по ситуации на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно началось с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая. "Давайте подождем, как пройдет перемирие. От этого будет многое зависит, в том числе и в контексте наших возможных дальнейших шагов", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, сказываются ли действия Киева на готовности Москвы к прямому диалогу без каких-либо предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин