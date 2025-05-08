https://ria.ru/20250508/ushakov-2015830866.html

Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине

Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025

Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине

Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:42:00+03:00

2025-05-08T17:42:00+03:00

2025-05-08T17:42:00+03:00

сша

россия

украина

юрий ушаков

дональд трамп

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. Ушаков сообщил, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и "не только с ним". "Точно не ежечасно, но, наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день... Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией и ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, как часто происходят контакты с США и с чем это связано.

https://ria.ru/20250313/ushakov-2004771651.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, юрий ушаков, дональд трамп