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Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
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17:42 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015830866.html
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине
Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:42:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. Ушаков сообщил, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и "не только с ним". "Точно не ежечасно, но, наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день... Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией и ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, как часто происходят контакты с США и с чем это связано.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004771651.html
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сша, россия, украина, юрий ушаков, дональд трамп
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине

Ушаков: контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.
Ушаков сообщил, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и "не только с ним".
«
"Точно не ежечасно, но, наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день... Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией и ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, как часто происходят контакты с США и с чем это связано.
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