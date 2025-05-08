https://ria.ru/20250508/ushakov-2015830866.html
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине
Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:42:00+03:00
2025-05-08T17:42:00+03:00
2025-05-08T17:42:00+03:00
сша
россия
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юрий ушаков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу. Ушаков сообщил, что российская сторона постоянно находится в контакте с американской, в том числе используются отношения со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, но и "не только с ним". "Точно не ежечасно, но, наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день... Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией и ведем диалог как по Украине, так и по некоторым другим вопросам", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, как часто происходят контакты с США и с чем это связано.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004771651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, юрий ушаков, дональд трамп
США, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Ушаков рассказал о контактах России и США по Украине
Ушаков: контакты РФ и США по Украине и другим вопросам иногда идут каждый день