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Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет - РИА Новости, 08.05.2025
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02:41 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015719392.html
Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет
Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет - РИА Новости, 08.05.2025
Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет
Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет", заявил глава украинского минфина Сергей Марченко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:41:00+03:00
2025-05-08T02:41:00+03:00
экономика
украина
сергей марченко
мвф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет", заявил глава украинского минфина Сергей Марченко. "Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга - она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", - заявил Марченко в эфире украинского телеканала "Рада", отвечая на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов, и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства. По его словам, ставка по обслуживанию или льготная, "или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов". Он отметил, что поэтому этот долг не является большим бременем на текущий момент. По словам Марченко, есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом (МВФ). Министр указал, что сейчас Украина этих параметров достигает, и назвал долговую устойчивость элементом, который позволяет "планировать будущее" страны. Глава минфина подытожил, что поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины. В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.
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экономика, украина, сергей марченко, мвф
Экономика, Украина, Сергей Марченко, МВФ
Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет

Глава минфина Марченко: Украина не вернет долги Западу в ближайшие 30 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина не будет возвращать долги западным странам "в ближайшие, условно, 30 лет", заявил глава украинского минфина Сергей Марченко.
"Стоит отметить, что до войны уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга - она была заимствована во время войны на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать", - заявил Марченко в эфире украинского телеканала "Рада", отвечая на вопрос, способна ли Украина обслуживать рекордную долговую нагрузку в 171 миллиард долларов, и есть ли граница, после которой дальнейшее наращивание долга станет уже непомерным грузом для государства.
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По его словам, ставка по обслуживанию или льготная, "или даже партнеры принимают решение о том, чтобы заплатить проценты по долговым обязательствам из собственных бюджетов". Он отметил, что поэтому этот долг не является большим бременем на текущий момент.
По словам Марченко, есть параметры долговой устойчивости, которые постоянно обговариваются с Международным валютным фондом (МВФ). Министр указал, что сейчас Украина этих параметров достигает, и назвал долговую устойчивость элементом, который позволяет "планировать будущее" страны. Глава минфина подытожил, что поэтому в ближайшей перспективе государственный долг не является проблемой для Украины.
В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте вырос в валютном эквиваленте на 1,56%, достигнув 171,73 миллиарда долларов.
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