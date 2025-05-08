https://ria.ru/20250508/turpotok-2015798486.html

Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем

Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем

В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:15:00+03:00

2025-05-08T15:15:00+03:00

2025-05-08T15:15:00+03:00

туризм

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян. И порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию", - сказал Путин во время заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров. Путин уточнил, что рост туристических потоков связан с взаимным безвизовым режимом. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250116/turizm-1993945594.html

китай

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, общество