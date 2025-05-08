https://ria.ru/20250508/turpotok-2015798486.html
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем
В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:15:00+03:00
2025-05-08T15:15:00+03:00
2025-05-08T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Китае в 2024 году побывали 1,6 миллиона россиян, порядка 1,2 миллиона граждан КНР посетили Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян. И порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию", - сказал Путин во время заявления для СМИ по итогам российско-китайских переговоров. Путин уточнил, что рост туристических потоков связан с взаимным безвизовым режимом. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250116/turizm-1993945594.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, общество
Туризм, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Общество
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Китаем
Путин: 1,6 миллиона россиян побывали в Китае в 2024 году