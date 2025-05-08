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К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки - РИА Новости, 08.05.2025
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17:22 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/tszinpin-2015826806.html
К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки
К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки - РИА Новости, 08.05.2025
К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки
Лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки подали к чаепитию президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое проходит в Кремле. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:22:00+03:00
2025-05-08T17:22:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки подали к чаепитию президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое проходит в Кремле. Лидерам России и Китая подали чайники на свечке с двуглавым орлом, а также лимон, свежие ягоды, сухофрукты, пирожки и орехи. За чаем Путин и Си Цзиньпин провели беседу тет-а-тет. В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал ранее Ушаков, добавив, что в такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Ранее в Кремле состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран.
https://ria.ru/20250508/gostepriimstvo-2015792714.html
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китай
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Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки

К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки подали к чаепитию президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое проходит в Кремле.
Лидерам России и Китая подали чайники на свечке с двуглавым орлом, а также лимон, свежие ягоды, сухофрукты, пирожки и орехи. За чаем Путин и Си Цзиньпин провели беседу тет-а-тет.
В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал ранее Ушаков, добавив, что в такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран.
Ранее в Кремле состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран.
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимный прием - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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