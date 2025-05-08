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К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки

К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки - РИА Новости, 08.05.2025

К чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали ягоды и пирожки

Лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки подали к чаепитию президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое проходит в Кремле. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:22:00+03:00

2025-05-08T17:22:00+03:00

2025-05-08T17:22:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки подали к чаепитию президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которое проходит в Кремле. Лидерам России и Китая подали чайники на свечке с двуглавым орлом, а также лимон, свежие ягоды, сухофрукты, пирожки и орехи. За чаем Путин и Си Цзиньпин провели беседу тет-а-тет. В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал ранее Ушаков, добавив, что в такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Ранее в Кремле состоялись российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран.

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россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке Продолжение общения лидеров России и Китая в неформальной обстановке 2025-05-08T17:22 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире