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Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:23:00+03:00
2025-05-08T10:23:00+03:00
2025-05-08T10:53:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в российской столице."Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - сказал председатель КНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы в Москве