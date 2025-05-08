Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:23 08.05.2025 (обновлено: 10:53 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tszinpin-2015747290.html
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы
Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:23:00+03:00
2025-05-08T10:53:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015748573_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_4f88b1fe7406028ada2760d18710e228.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в российской столице."Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - сказал председатель КНР.
https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015748573_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_af3ccd82054ecb0f197eb92c6c2ea924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы

Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 8 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в российской столице.
"Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - сказал председатель КНР.
Путин: Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай развивают связи во благо народов, заявил Путин
10:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитайВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала