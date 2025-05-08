https://ria.ru/20250508/tszinpin-2015747290.html

Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы

Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Си Цзиньпин заявил, что рад принять участие в праздновании Дня Победы

Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:23:00+03:00

2025-05-08T10:23:00+03:00

2025-05-08T10:53:00+03:00

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015748573_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_4f88b1fe7406028ada2760d18710e228.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин на переговорах с президентом России Владимиров Путиным заявил, что рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы в российской столице."Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - сказал председатель КНР.

https://ria.ru/20250508/putin-2015748442.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне