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Си Цзиньпин прибыл в Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:06 08.05.2025 (обновлено: 10:57 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tszinpin-2015744106.html
Си Цзиньпин прибыл в Кремль
Си Цзиньпин прибыл в Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин прибыл в Кремль
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:06:00+03:00
2025-05-08T10:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
китай
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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россия, москва, китай, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Китай, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Си Цзиньпин прибыл в Кремль

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут переговоры с Путиным

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 мая 2025
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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