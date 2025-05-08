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Си Цзиньпин прибыл в Кремль
Си Цзиньпин прибыл в Кремль - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин прибыл в Кремль
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:06:00+03:00
2025-05-08T10:06:00+03:00
2025-05-08T10:57:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, китай, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
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Си Цзиньпин прибыл в Кремль
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут переговоры с Путиным