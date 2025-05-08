Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ
Hurriyet: Трамп, беседуя с Эрдоганом, попросил о посредничестве по Украине
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Президент Турции Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник.
"Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной... Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве",- сообщило издание.
Уточняется, что Эрдоган в свою очередь также попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе.
"Одной из тем, обсуждаемых двумя лидерами, была Сирия. Эрдоган заявил, что израильские атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность Сирии. Он сказал, что израильские атаки должны быть прекращены",- уточнило издание.