Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 08.05.2025 (обновлено: 11:29 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/tramp-2015758359.html
Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ
Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2025
Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:25:00+03:00
2025-05-08T11:29:00+03:00
в мире
украина
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134312/96/1343129632_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6b82b0cc0f0f68c3c837299016e5a7e1.jpg
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник. "Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной... Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве",- сообщило издание. Уточняется, что Эрдоган в свою очередь также попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе. "Одной из тем, обсуждаемых двумя лидерами, была Сирия. Эрдоган заявил, что израильские атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность Сирии. Он сказал, что израильские атаки должны быть прекращены",- уточнило издание.
https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html
https://ria.ru/20250507/tramp-2015688533.html
украина
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134312/96/1343129632_77:0:2000:1442_1920x0_80_0_0_0c22cb591d46da89549120e44b335a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ

Hurriyet: Трамп, беседуя с Эрдоганом, попросил о посредничестве по Украине

© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Президент Турции Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Первая "сделка" Трампа приведет ко второй
08:00
"Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной... Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве",- сообщило издание.
Уточняется, что Эрдоган в свою очередь также попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе.
"Одной из тем, обсуждаемых двумя лидерами, была Сирия. Эрдоган заявил, что израильские атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность Сирии. Он сказал, что израильские атаки должны быть прекращены",- уточнило издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Трамп заявил, что пора принимать решения по Украине
Вчера, 20:57
 
В миреУкраинаСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала