https://ria.ru/20250508/tramp-2015758359.html

Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ

Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.05.2025

Трамп попросил Эрдогана о посредничестве по Украине, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:25:00+03:00

2025-05-08T11:25:00+03:00

2025-05-08T11:29:00+03:00

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АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. Турция и США по итогам переговоров лидеров договорились предпринимать совместные усилия вокруг переговорного процесса по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента Турции во вторник. "Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной... Эрдоган - лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским... Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве",- сообщило издание. Уточняется, что Эрдоган в свою очередь также попросил США вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе. "Одной из тем, обсуждаемых двумя лидерами, была Сирия. Эрдоган заявил, что израильские атаки ставят под угрозу безопасность и стабильность Сирии. Он сказал, что израильские атаки должны быть прекращены",- уточнило издание.

https://ria.ru/20250508/sdelka-2015731439.html

https://ria.ru/20250507/tramp-2015688533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, владимир путин