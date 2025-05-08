https://ria.ru/20250508/torgovlya-2015785585.html

Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая

Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025

Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил о планах существенного продвижения двусторонней торговли РФ и Китая к 2030 году. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:39:00+03:00

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах существенного продвижения двусторонней торговли РФ и Китая к 2030 году."В нашем с господином Си Цзиньпином совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь в частности идет о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html

россия

китай

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Максим Зубков

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Максим Зубков

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, экономика