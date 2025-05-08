https://ria.ru/20250508/torgovlya-2015785585.html
Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая
Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая - РИА Новости, 08.05.2025
Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая
Президент России Владимир Путин заявил о планах существенного продвижения двусторонней торговли РФ и Китая к 2030 году. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:15:00+03:00
2025-05-08T14:15:00+03:00
2025-05-08T14:39:00+03:00
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах существенного продвижения двусторонней торговли РФ и Китая к 2030 году."В нашем с господином Си Цзиньпином совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь в частности идет о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015789994.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика
Путин заявил о планах продвижения двусторонней торговли России и Китая
Путин заявил о планах продвижения торговли России и Китая к 2030 году