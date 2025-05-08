https://ria.ru/20250508/tadzhikistan-2015734162.html

Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе

Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе - РИА Новости, 08.05.2025

Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг утром возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:51:00+03:00

2025-05-08T08:51:00+03:00

2025-05-08T10:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

таджикистан

душанбе

москва

эмомали рахмон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015733660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da9d7656fc92cc2f74455dac9ebb73b3.jpg

ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг утром возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Венки также возложили спикеры парламента, члены правительства, дипломаты и ветераны. В своей поздравительной речи президент напомнил, что победа над "фашистской чумой" досталась благодаря дружбе, братству и солидарности народов Советского Союза. "Нынешние и будущие поколения всегда должны помнить, что именно дружба, братство, солидарность и поддержка народов бывшего Советского Союза стали главными факторами поражения оккупантов и предотвращения распространения фашистской чумы в ХХ веке", - сказал он. Рахмон отметил действенный и достойный вклад жителей Таджикистана в достижение победы наряду с другими народами, которые боролись против фашистской тирании. "Из полутора миллионов жителей Таджикистана в то время на поле боя было мобилизовано более 300 тысяч человек, что составляло 50% трудоспособного населения страны. Более 100 тысяч из них отдали свои жизни в боях, более 40 тысяч пропали без вести, еще 60 тысяч вернулись с войны с инвалидностью", - сообщил глава государства. По его словам, Таджикистан навсегда сохранит добрую память о заслугах тех, кто не вернулся с войны, и всегда будет чтить тех, кто вернулся на родину с победой. Он отметил, что за отвагу и героизм во Второй мировой войне 58 тысяч таджикских офицеров и солдат были награждены орденами и медалями, а 55 человек за мужество и отвагу были удостоены высокого звания "Герой Советского Союза". Президент сообщил, что негативные и опасные процессы, затронувшие современный мир, в том числе острая конфронтация между сверхдержавами, возобновление стремительного вооружения, холодная война, а также расширение подрывных операций террористических и экстремистских организаций требуют от каждого военнослужащего высокого уровня подготовки, профессиональных навыков, чувства патриотизма, мужества, отваги и самоотверженности. По его словам, именно поэтому содействие обеспечению мира, стабильности и мирной жизни во всем мире было определено, как одна из главных внешнеполитических целей государства. "Именно для достижения этой цели я предложил на 79-й сессии генассамблеи ООН принять специальную резолюцию, провозглашающую "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений", - добавил он. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а военные, преклонив колена. Затем состоялся военный парад, в котором в торжественном строю прошли 4000 военнослужащих всех родов войск вооруженных сил и силовых структур Таджикистана, 300 военнослужащих российской 201-й базы в Таджикистане. Во второй половине дня президент и сопровождающие его лица отбудут в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250508/veteran-2015731779.html

https://ria.ru/20250508/veteran-2015732565.html

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015728990.html

таджикистан

душанбе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Таджикистана Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости. Венки также возложили спикеры парламента, члены правительства, дипломаты и ветераны. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Затем состоялся военный парад, в котором в торжественном строю прошли 4 тысячи военнослужащих всех родов войск Вооруженных сил и силовых структур Таджикистана и 300 военнослужащих российской 201-й базы в Таджикистане. 2025-05-08T08:51 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, душанбе, москва, эмомали рахмон, оон