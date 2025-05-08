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СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов - РИА Новости, 08.05.2025
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04:31 08.05.2025 (обновлено: 05:00 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/sud-2015723711.html
СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов
СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов
Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:31:00+03:00
2025-05-08T05:00:00+03:00
липецк
россия
владимир петров
ростех
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в мошенничестве, пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы дела."Им назначено 3 года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тысяч рублей и два миллиона рублей соответственно", — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.Сообщается, что уголовное дело было возбуждено местным управлением МВД и рассматривалось в заочном режиме с сентября прошлого года. Причиной послужили обстоятельства реализации в 2016 году проекта по изготовлению шлифовальных станков. Фигуранты дела без ведома представителей госкорпорациии "Ростех" заключили договор займа с федеральным фондом технологического развития через подконтрольное ООО "Интермаш".Как пишет газета, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Адвокат Владимира Петрова Дмитрий Григориади, в свою очередь, сказал "Коммерсанту", что подготовит апелляционную жалобу и будет добиваться оправдания в вышестоящей инстанции.По данным издания, Владимир Петров и его сын с прошлого года находятся за пределами России.
https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991739945.html
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липецк, россия, владимир петров, ростех
Липецк, Россия, Владимир Петров, Ростех
СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов

"Ъ": суд Липецка заочно приговорил российских бизнесменов к реальным срокам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в мошенничестве, пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы дела.
"Им назначено 3 года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тысяч рублей и два миллиона рублей соответственно", — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
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Сообщается, что уголовное дело было возбуждено местным управлением МВД и рассматривалось в заочном режиме с сентября прошлого года. Причиной послужили обстоятельства реализации в 2016 году проекта по изготовлению шлифовальных станков. Фигуранты дела без ведома представителей госкорпорациии "Ростех" заключили договор займа с федеральным фондом технологического развития через подконтрольное ООО "Интермаш".
Как пишет газета, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Адвокат Владимира Петрова Дмитрий Григориади, в свою очередь, сказал "Коммерсанту", что подготовит апелляционную жалобу и будет добиваться оправдания в вышестоящей инстанции.
По данным издания, Владимир Петров и его сын с прошлого года находятся за пределами России.
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ЛипецкРоссияВладимир ПетровРостех
 
 
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