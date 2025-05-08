СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в мошенничестве, пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы дела.
"Им назначено 3 года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тысяч рублей и два миллиона рублей соответственно", — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
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Сообщается, что уголовное дело было возбуждено местным управлением МВД и рассматривалось в заочном режиме с сентября прошлого года. Причиной послужили обстоятельства реализации в 2016 году проекта по изготовлению шлифовальных станков. Фигуранты дела без ведома представителей госкорпорациии "Ростех" заключили договор займа с федеральным фондом технологического развития через подконтрольное ООО "Интермаш".
Как пишет газета, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Адвокат Владимира Петрова Дмитрий Григориади, в свою очередь, сказал "Коммерсанту", что подготовит апелляционную жалобу и будет добиваться оправдания в вышестоящей инстанции.
По данным издания, Владимир Петров и его сын с прошлого года находятся за пределами России.
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