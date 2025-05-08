https://ria.ru/20250508/sud-2015723711.html

СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов

СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: суд в Липецке признал виновными сбежавших из России бизнесменов

Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:31:00+03:00

2025-05-08T04:31:00+03:00

2025-05-08T05:00:00+03:00

липецк

россия

владимир петров

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правобережный суд Липецка заочно признал бывших совладельцев Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла виновными в мошенничестве, пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы дела."Им назначено 3 года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тысяч рублей и два миллиона рублей соответственно", — сообщили в пресс-службе судебной системы региона.Сообщается, что уголовное дело было возбуждено местным управлением МВД и рассматривалось в заочном режиме с сентября прошлого года. Причиной послужили обстоятельства реализации в 2016 году проекта по изготовлению шлифовальных станков. Фигуранты дела без ведома представителей госкорпорациии "Ростех" заключили договор займа с федеральным фондом технологического развития через подконтрольное ООО "Интермаш".Как пишет газета, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Адвокат Владимира Петрова Дмитрий Григориади, в свою очередь, сказал "Коммерсанту", что подготовит апелляционную жалобу и будет добиваться оправдания в вышестоящей инстанции.По данным издания, Владимир Петров и его сын с прошлого года находятся за пределами России.

https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991739945.html

https://ria.ru/20240716/oblsud-1960038436.html

липецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецк, россия, владимир петров, ростех