https://ria.ru/20250508/stabilnost-2015784241.html
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о глобальной стабильности
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о глобальной стабильности - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о глобальной стабильности
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:10:00+03:00
2025-05-08T14:10:00+03:00
2025-05-08T14:42:00+03:00
си цзиньпин
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности, передает корреспондент РИА Новости с церемонии обмена подписанными документами.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Путин и лидер КНР встретились в Кремле и провели переговоры в узком и широком составах. В ходе встречи Путин отметил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, страны намерены выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество.
https://ria.ru/20250508/putin-2015774763.html
китай
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, владимир путин
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о глобальной стабильности
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по теме глобальной стабильности