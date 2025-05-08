В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США
Дубинский: США будут стремиться к сделке с РФ для решения конфликта на Украине
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США после соглашения по редкоземельным металлам будут стремиться к сделке с Россией для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
По словам политика, такие важные стратегические объекты, как АЭС, трубопроводы, подземные хранилища газа функционируют неэффективно без участия России.
"То есть, после ратификации “минералов” США заинтересованы не в продолжении войны, как об этом мечтает Зеленский, а в ее скорейшем завершении большой сделкой с РФ, в которой Украина — один из небольших сегментов", — заключил депутат.
В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Депутат Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.