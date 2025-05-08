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В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США - РИА Новости, 08.05.2025
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21:26 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html
В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США
В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США - РИА Новости, 08.05.2025
В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США
США после соглашения по редкоземельным металлам будут стремиться к сделке с Россией для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил депутат Верховной РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:26:00+03:00
2025-05-08T21:26:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США после соглашения по редкоземельным металлам будут стремиться к сделке с Россией для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Что могут получить США от Украины после подписания/ратификации договора о минералах? Ничего", — написал он.По словам политика, такие важные стратегические объекты, как АЭС, трубопроводы, подземные хранилища газа функционируют неэффективно без участия России."То есть, после ратификации “минералов” США заинтересованы не в продолжении войны, как об этом мечтает Зеленский, а в ее скорейшем завершении большой сделкой с РФ, в которой Украина — один из небольших сегментов", — заключил депутат.В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Депутат Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015871941.html
https://ria.ru/20250508/merts-2015832150.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Киеве раскрыли, какую мечту Зеленского скоро разрушат США

Дубинский: США будут стремиться к сделке с РФ для решения конфликта на Украине

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. США после соглашения по редкоземельным металлам будут стремиться к сделке с Россией для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Что могут получить США от Украины после подписания/ратификации договора о минералах? Ничего", — написал он.
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По словам политика, такие важные стратегические объекты, как АЭС, трубопроводы, подземные хранилища газа функционируют неэффективно без участия России.
"То есть, после ратификации “минералов” США заинтересованы не в продолжении войны, как об этом мечтает Зеленский, а в ее скорейшем завершении большой сделкой с РФ, в которой Украина — один из небольших сегментов", — заключил депутат.
В четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
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Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие страны, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Депутат Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым — бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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