https://ria.ru/20250508/sovfed-2015866277.html

В Совфеде заявили о формировании в ЕС Четвертого Рейха

В Совфеде заявили о формировании в ЕС Четвертого Рейха - РИА Новости, 08.05.2025

В Совфеде заявили о формировании в ЕС Четвертого Рейха

В Евросоюзе идет формирование Четвертого Рейха, европейские лидеры хотят поскорее забыть о Победе России во Второй мировой войне и все чаще думают о реванше,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:33:00+03:00

2025-05-08T20:33:00+03:00

2025-05-08T20:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

германия

ссср

владимир джабаров

урсула фон дер ляйен

адольф гитлер

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Евросоюзе идет формирование Четвертого Рейха, европейские лидеры хотят поскорее забыть о Победе России во Второй мировой войне и все чаще думают о реванше, написал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров. "На наших глазах идет формирование нового Рейха. Пока он носит имя Евросоюз. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спит и видит себя новым фюрером. Она пытается сплотить членов ЕС под флагом агрессивного антироссийского блока. Если ее предшественник, создатель Третьего Рейха Адольф Гитлер сначала оккупировал все европейские страны (которые не очень-то и сопротивлялись), а потом двинул свои полчища против СССР, то новой фюрерше никого насильно заставлять идти в Четвертый Рейх и не нужно", - отметил политик. По его словам, проросшие в большинстве европейских стран зерна неонацизма дали свои всходы. "Европейские лидеры хотят поскорее забыть о нашей Великой Победе и все чаще думают о реванше", - написал Джабаров. Сенатор отметил, что Четвертый Рейх еще не сформирован, а новые фюреры уже заявляют о себе. Внуки нацистов Урсула фон дер Ляйен, Анналена Бербок, Кая Каллас, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Борис Писториус не скрывают жажды реванша за поражение нацистской Германии. "Очень уж хотят наказать нас за крах своих предшественников в мае 1945 года", - подчеркнул законодатель. Джабаров напомнил, что ранее по телевидению показали легендарный фильм "Блокада". "Смотрим, какие зверства творили гитлеровцы против защитников блокадного Ленинграда. Сколько совершенно невинных стариков и детей погибли от бомбежек, голода и холода. Это был акт геноцида против советского народа. "И преследует навязчивая мысль. А не слишком ли рано мы им всё простили? Наверное, да", - считает парламентарий. Он полагает, что англосаксы опять всех перехитрили. "Опять, мечтая о крестовом походе против России, выставили в передние ряды немцев. Неужели уроков двух Мировых войн для немцев недостаточно? Немецкий народ - умный, трудолюбивый, практичный. Но его вновь используют в борьбе с нами. А ведь результат будет таким же, как и в мае 1945-го. Но, уверен, что для Германии это станет окончательным крахом", - отметил Джабаров. По его словам, именно сближения Германии с Россией больше всего боялись англосаксы, французы, чехи, финны, прибалты. Поэтому они и прилагали в последние двадцать лет усилия, чтобы рассорить страны. "Завтра Великий Праздник - 80 лет со Дня нашей Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Россия сосредоточена как никогда. Главное, это то, что мы сплочены", - написал политик. Он выразил сожаление, что Украина, Молдавия, Грузия "сегодня не в одном ряду с нами". "Страшное предательство своих предков совершил неонацистский режим Зеленского. Он осквернил не только память своего деда-фронтовика, но и предал забвению подвиг настоящих украинцев, которые в одном ряду со всем советским народом отдавали жизни за свободу и независимость нашей общей Родины", - написал Джабаров.

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2011950259.html

https://ria.ru/20250103/es-1992412040.html

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