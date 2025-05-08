https://ria.ru/20250508/sotrudnichestvo-2015848927.html
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Китай приняли меморандумы о сотрудничестве в сфере создания научных установок класса "мегасайенс" и о сотрудничестве в области цифровой трансформации и РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:05:00+03:00
2025-05-08T19:05:00+03:00
2025-05-08T19:05:00+03:00
технологии
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай приняли меморандумы о сотрудничестве в сфере создания научных установок класса "мегасайенс" и о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики. Документы были подписаны по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в Кремле в четверг. Перечень документов опубликован на сайте Кремля. В числе других документов был подписан меморандум между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и государственным управлением данных КНР о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики. Также стороны приняли меморандум между Минобрнауки РФ и министерством науки и технологий Китая о сотрудничестве в сфере создания и развития научных установок класса "мегасайенс".
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Технологии, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере научных установок и цифровой экономики