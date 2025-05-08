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Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне

Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне - РИА Новости, 08.05.2025

Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне

Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, прошли на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:41:00+03:00

2025-05-08T09:41:00+03:00

2025-05-08T09:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДАЛЯНЬ (Китай), 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, прошли на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в северо-восточной китайской провинции Ляонин, число российских и китайских участников превзошло ожидания, передает корреспондент РИА Новости. В праздничных мероприятиях в районе Люйшунькоу приняли участие представители посольства России в Китае, генконсульства России в Шэньяне, министерства обороны РФ, канцелярии иностранных дел Даляня, а также представители организаций российско-китайской дружбы, российские и китайские школьники и многие другие. "Советский союз и Китай понесли во Второй мировой войне самые большие потери, бойцы советской Красной армии бок о бок с частями Народно-освободительной армии Китая сражались против японского милитаризма, их вера и верность родине навсегда изменили ход истории", - рассказала на церемонии открытия генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. Как рассказал на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко, на мемориальном кладбище в Люйшунькоу захоронены 192 советских воина, павших при освобождении города Даляня от японских захватчиков в августе 1945 года. "Мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до Победы, кто погиб на полях сражений, умер от полученных ран, голода, был замучен в немецких концлагерях", - сказал Кисенко. Российские и китайские участники празднования возложили цветы к мемориалу советским воинам и совершили шествие "Бессмертный полк". Школьники из России и Китая посадили деревья на "Аллее памяти". Празднования завершились "полевой кухней" и песнями. "Для нас в какой-то степени стало неожиданностью такой повышенный интерес к мероприятию, мы рассчитывали, что участников будет приблизительно в два раза меньше", - рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне. По ее словам, не за долго до проведения мероприятий, в консульство стало поступать много звонков с просьбами принять участие в мероприятии, причем со стороны китайских друзей интерес был очень большой. "Сегодня мы все стали свидетелями того, насколько мероприятие прошло в дружественной атмосфере, наши китайские коллеги и друзья подходили сейчас ко мне со словами благодарности", - сказала Прыжкова. Генконсул также отметила, что при подготовке к мероприятию у консульства была слаженная работа с местным правительством. "Это была командная работа", - сказала она, добавив, что представленность со стороны местных властей "была безусловно выше, чем в предыдущие разы". "Значение этого мероприятия очень велико. Сегодня мы празднуем 80-ю годовщину победы российского и китайского сопротивления. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с визитом в России… так что сегодняшние праздничные мероприятия в Люйшунькоу организованы с большим воодушевлением. Много участников как с российской стороны, так и с китайской, есть представители руководства, есть школьники", - рассказал РИА Новости председатель Общества по культурному обмену между Россией и Китаем района Люйшунькоу Ка Чэньлянь. Он также отметил, что их Общество провело два заседания, посвященных 80-летней годовщине Победы, а также ряд мероприятий по этому случаю, и приняло участие в мероприятиях российской стороны. "Ежегодно мы проводим множество мероприятий, посвященных российско-китайским дружественным и культурным обменам. Приглашаем в Китай россиян, ветеранов. Также приглашаем и официальных лиц, дипломатов", - рассказал Ка Чэньлянь. Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии, а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне.

https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html

https://ria.ru/20250210/kitay-1998352305.html

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015448398.html

https://ria.ru/20250506/aktsija-2015270524.html

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в мире, китай, россия, шэньян, наталья прыжкова, си цзиньпин