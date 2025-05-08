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Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:41 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/shestvie-2015740255.html
Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне
Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне - РИА Новости, 08.05.2025
Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне
Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, прошли на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:41:00+03:00
2025-05-08T09:41:00+03:00
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ДАЛЯНЬ (Китай), 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, прошли на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в северо-восточной китайской провинции Ляонин, число российских и китайских участников превзошло ожидания, передает корреспондент РИА Новости. В праздничных мероприятиях в районе Люйшунькоу приняли участие представители посольства России в Китае, генконсульства России в Шэньяне, министерства обороны РФ, канцелярии иностранных дел Даляня, а также представители организаций российско-китайской дружбы, российские и китайские школьники и многие другие. "Советский союз и Китай понесли во Второй мировой войне самые большие потери, бойцы советской Красной армии бок о бок с частями Народно-освободительной армии Китая сражались против японского милитаризма, их вера и верность родине навсегда изменили ход истории", - рассказала на церемонии открытия генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. Как рассказал на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко, на мемориальном кладбище в Люйшунькоу захоронены 192 советских воина, павших при освобождении города Даляня от японских захватчиков в августе 1945 года. "Мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до Победы, кто погиб на полях сражений, умер от полученных ран, голода, был замучен в немецких концлагерях", - сказал Кисенко. Российские и китайские участники празднования возложили цветы к мемориалу советским воинам и совершили шествие "Бессмертный полк". Школьники из России и Китая посадили деревья на "Аллее памяти". Празднования завершились "полевой кухней" и песнями. "Для нас в какой-то степени стало неожиданностью такой повышенный интерес к мероприятию, мы рассчитывали, что участников будет приблизительно в два раза меньше", - рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне. По ее словам, не за долго до проведения мероприятий, в консульство стало поступать много звонков с просьбами принять участие в мероприятии, причем со стороны китайских друзей интерес был очень большой. "Сегодня мы все стали свидетелями того, насколько мероприятие прошло в дружественной атмосфере, наши китайские коллеги и друзья подходили сейчас ко мне со словами благодарности", - сказала Прыжкова. Генконсул также отметила, что при подготовке к мероприятию у консульства была слаженная работа с местным правительством. "Это была командная работа", - сказала она, добавив, что представленность со стороны местных властей "была безусловно выше, чем в предыдущие разы". "Значение этого мероприятия очень велико. Сегодня мы празднуем 80-ю годовщину победы российского и китайского сопротивления. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с визитом в России… так что сегодняшние праздничные мероприятия в Люйшунькоу организованы с большим воодушевлением. Много участников как с российской стороны, так и с китайской, есть представители руководства, есть школьники", - рассказал РИА Новости председатель Общества по культурному обмену между Россией и Китаем района Люйшунькоу Ка Чэньлянь. Он также отметил, что их Общество провело два заседания, посвященных 80-летней годовщине Победы, а также ряд мероприятий по этому случаю, и приняло участие в мероприятиях российской стороны. "Ежегодно мы проводим множество мероприятий, посвященных российско-китайским дружественным и культурным обменам. Приглашаем в Китай россиян, ветеранов. Также приглашаем и официальных лиц, дипломатов", - рассказал Ка Чэньлянь. Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии, а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне.
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
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в мире, китай, россия, шэньян, наталья прыжкова, си цзиньпин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, Шэньян, Наталья Прыжкова, Си Цзиньпин
Шествие "Бессмертный полк" прошло в Даляне

"Бессмертный полк" прошел на советском мемориальном кладбище в Даляне

© РИА Новости"Бессмертный полк" в Даляне, Китай
Бессмертный полк в Даляне, Китай - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
"Бессмертный полк" в Даляне, Китай. Архивное фото
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ДАЛЯНЬ (Китай), 8 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" и ряд других мероприятий, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, прошли на советском военном мемориальном кладбище в Даляне в северо-восточной китайской провинции Ляонин, число российских и китайских участников превзошло ожидания, передает корреспондент РИА Новости.
В праздничных мероприятиях в районе Люйшунькоу приняли участие представители посольства России в Китае, генконсульства России в Шэньяне, министерства обороны РФ, канцелярии иностранных дел Даляня, а также представители организаций российско-китайской дружбы, российские и китайские школьники и многие другие.
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В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"
3 мая, 07:16
"Советский союз и Китай понесли во Второй мировой войне самые большие потери, бойцы советской Красной армии бок о бок с частями Народно-освободительной армии Китая сражались против японского милитаризма, их вера и верность родине навсегда изменили ход истории", - рассказала на церемонии открытия генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
Как рассказал на церемонии руководитель представительства минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко, на мемориальном кладбище в Люйшунькоу захоронены 192 советских воина, павших при освобождении города Даляня от японских захватчиков в августе 1945 года.
"Мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до Победы, кто погиб на полях сражений, умер от полученных ран, голода, был замучен в немецких концлагерях", - сказал Кисенко.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посольство России в КНР проведет ряд мероприятий к 80-летию Победы
10 февраля, 10:13
Российские и китайские участники празднования возложили цветы к мемориалу советским воинам и совершили шествие "Бессмертный полк". Школьники из России и Китая посадили деревья на "Аллее памяти". Празднования завершились "полевой кухней" и песнями.
"Для нас в какой-то степени стало неожиданностью такой повышенный интерес к мероприятию, мы рассчитывали, что участников будет приблизительно в два раза меньше", - рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне.
По ее словам, не за долго до проведения мероприятий, в консульство стало поступать много звонков с просьбами принять участие в мероприятии, причем со стороны китайских друзей интерес был очень большой.
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"Сегодня мы все стали свидетелями того, насколько мероприятие прошло в дружественной атмосфере, наши китайские коллеги и друзья подходили сейчас ко мне со словами благодарности", - сказала Прыжкова.
Генконсул также отметила, что при подготовке к мероприятию у консульства была слаженная работа с местным правительством.
"Это была командная работа", - сказала она, добавив, что представленность со стороны местных властей "была безусловно выше, чем в предыдущие разы".
"Значение этого мероприятия очень велико. Сегодня мы празднуем 80-ю годовщину победы российского и китайского сопротивления. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин сейчас находится с визитом в России… так что сегодняшние праздничные мероприятия в Люйшунькоу организованы с большим воодушевлением. Много участников как с российской стороны, так и с китайской, есть представители руководства, есть школьники", - рассказал РИА Новости председатель Общества по культурному обмену между Россией и Китаем района Люйшунькоу Ка Чэньлянь.
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6 мая, 14:16
Он также отметил, что их Общество провело два заседания, посвященных 80-летней годовщине Победы, а также ряд мероприятий по этому случаю, и приняло участие в мероприятиях российской стороны.
"Ежегодно мы проводим множество мероприятий, посвященных российско-китайским дружественным и культурным обменам. Приглашаем в Китай россиян, ветеранов. Также приглашаем и официальных лиц, дипломатов", - рассказал Ка Чэньлянь.
Мемориальное кладбище в районе Люйшунькоу Даляня является крупнейшим российским военно-мемориальным объектом в Азии, а также крупнейшим захоронением иностранных граждан в Китае. На нем захоронены более 2 тысяч советских граждан, в том числе бойцы Красной армии, участвовавшие в освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, а также летчики и солдаты, погибшие в Корейской войне.
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