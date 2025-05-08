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В Саранске открыли памятник героям СВО - РИА Новости, 08.05.2025
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Республика Мордовия
 
21:34 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/saransk-2015877796.html
В Саранске открыли памятник героям СВО
В Саранске открыли памятник героям СВО - РИА Новости, 08.05.2025
В Саранске открыли памятник героям СВО
Торжественная церемония открытия памятника героям специальной военной операции состоялась в Саранске на площади Победы, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:34:00+03:00
2025-05-08T21:34:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника героям специальной военной операции состоялась в Саранске на площади Победы, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что новый памятник органично вписался в главный мемориальный комплекс республики. "Сегодня очень знаменательный день. Мы чтим память героев специальной военной операции… Мы видим неразрывную связь времен. Здесь стоят молодые бойцы - они уже ветераны СВО. Вспомните 60-70-е годы прошлого века, когда молодые ветераны Великой Отечественной войны так же встречали своих однополчан. Мы опираемся на их героизм, мы учимся у них. Благодарю всех, кто принял участие в создании этого памятника. Он появился по инициативе наших героев. Это народный памятник", - приводятся в сообщении слова Здунова. В память о погибших была объявлена минута молчания. К памятнику героям возложили венки и цветы, а в небо были выпущены белые голуби - символ мира, любви и надежды. Стелу памяти погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО открыли и в городе Ковылкино. В церемонии приняли участие отец погибшего участника спецоперации Николай Тришин и мама погибшего бойца Людмила Солдатова. Вечный огонь у стелы зажгли ветераны СВО Иван Латышев и Евгений Тиков. Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту. Отдельные слова благодарности он передал почетному гражданину Ковылкинского района Егору Сорокину, который лично занимался созданием мемориала. Мама погибшего участника СВО Валентина Хлынцева поблагодарила руководство республики за сохранение памяти бойцов, погибших в зоне СВО, за поддержку их семей и родных. "Наши сыновья живы, пока жива память о них. Слава России, слава воинам России!", - сказала она.
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саранск, ковылкино, ковылкинский район, артем здунов, сво, республика мордовия, россия
Республика Мордовия, Саранск, Ковылкино, Ковылкинский район, Артем Здунов, СВО, Республика Мордовия, Россия
В Саранске открыли памятник героям СВО

В Саранске на площади Победы открыли памятник героям спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника героям специальной военной операции состоялась в Саранске на площади Победы, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что новый памятник органично вписался в главный мемориальный комплекс республики.
"Сегодня очень знаменательный день. Мы чтим память героев специальной военной операции… Мы видим неразрывную связь времен. Здесь стоят молодые бойцы - они уже ветераны СВО. Вспомните 60-70-е годы прошлого века, когда молодые ветераны Великой Отечественной войны так же встречали своих однополчан. Мы опираемся на их героизм, мы учимся у них. Благодарю всех, кто принял участие в создании этого памятника. Он появился по инициативе наших героев. Это народный памятник", - приводятся в сообщении слова Здунова.
В память о погибших была объявлена минута молчания. К памятнику героям возложили венки и цветы, а в небо были выпущены белые голуби - символ мира, любви и надежды.
Стелу памяти погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО открыли и в городе Ковылкино. В церемонии приняли участие отец погибшего участника спецоперации Николай Тришин и мама погибшего бойца Людмила Солдатова. Вечный огонь у стелы зажгли ветераны СВО Иван Латышев и Евгений Тиков.
Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту. Отдельные слова благодарности он передал почетному гражданину Ковылкинского района Егору Сорокину, который лично занимался созданием мемориала.
Мама погибшего участника СВО Валентина Хлынцева поблагодарила руководство республики за сохранение памяти бойцов, погибших в зоне СВО, за поддержку их семей и родных. "Наши сыновья живы, пока жива память о них. Слава России, слава воинам России!", - сказала она.
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Республика МордовияСаранскКовылкиноКовылкинский районАртем ЗдуновСВОРеспублика МордовияРоссия
 
 
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