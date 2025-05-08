https://ria.ru/20250508/rt-2015784336.html

RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум

RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум - РИА Новости, 08.05.2025

RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум

RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:10:00+03:00

2025-05-08T14:10:00+03:00

2025-05-08T18:09:00+03:00

китай

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шэнь хайсюн

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости."Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоновна Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между телеканалом Russia Today и медиакорпорацией Китая", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.Как сообщается на сайте Кремля, также был принят меморандум о стратегическом сотрудничестве между телеканалом Russia Today и китайским информационным агентством "Синьхуа". Меморандум об углублении сотрудничества подписали также ВГТРК и Медиакорпорация Китая, а Газпром-медиа холдинг и агентство "Синьхуа" приняли меморандум о взаимодействии в области новостей.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание договора о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина договорились о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум подписали главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и гендиректор медиакорпорации Китая. 2025-05-08T14:10 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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