https://ria.ru/20250508/rt-2015784336.html
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум - РИА Новости, 08.05.2025
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум
RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:10:00+03:00
2025-05-08T14:10:00+03:00
2025-05-08T18:09:00+03:00
китай
телеканал rt
в мире
россия
москва
си цзиньпин
владимир путин
шэнь хайсюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d25b61b3d3287db73a68d938b3e275dc.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости."Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоновна Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между телеканалом Russia Today и медиакорпорацией Китая", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.Как сообщается на сайте Кремля, также был принят меморандум о стратегическом сотрудничестве между телеканалом Russia Today и китайским информационным агентством "Синьхуа". Меморандум об углублении сотрудничества подписали также ВГТРК и Медиакорпорация Китая, а Газпром-медиа холдинг и агентство "Синьхуа" приняли меморандум о взаимодействии в области новостей.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
https://ria.ru/20250508/putin-2015786508.html
https://ria.ru/20250508/putin-2015787611.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793078_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c422f91ec7f3033c7640872b9d72608.jpg
Подписание договора о сотрудничестве между RT и медиакорпорацией Китая
RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина договорились о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Меморандум подписали главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и гендиректор медиакорпорации Китая.
2025-05-08T14:10
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, телеканал rt, в мире, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, шэнь хайсюн, газпром-медиа холдинг, вгтрк, миа "россия сегодня"
Китай, Телеканал RT, В мире, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Шэнь Хайсюн, Газпром-Медиа Холдинг, ВГТРК, МИА "Россия сегодня"
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум
RT и Медиакорпорация Китая заключили меморандум о сотрудничестве