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Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20 - РИА Новости, 08.05.2025
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15:28 08.05.2025 (обновлено: 15:46 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015801107.html
Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20
Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20 - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20
Россия и Китай договорились вносить весомый вклад в успешную работу G20 под руководством ЮАР в 2025 году, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:28:00+03:00
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юар
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились вносить весомый вклад в успешную работу G20 под руководством ЮАР в 2025 году, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля."Стороны, высоко оценивая конструктивное российско-китайское взаимодействие в "Группе двадцати", подтвердили намерение и далее содействовать укреплению ее роли как ведущей международной площадки по экономическому взаимодействию, совместно продвигать выгодную для всех инклюзивную экономическую глобализацию, противодействовать глобальным финансовым и экономическим вызовам на основе консенсуса как основополагающего принципа функционирования данного форума и направлять мировой порядок в сторону справедливого, сбалансированного и рационального развития во всех трех измерениях: экономическом, социальном и экологическом. Стороны готовы вносить весомый вклад в успешную работу "Группы двадцати" под руководством ЮАР в 2025 году", - говорится в документе.
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россия, в мире, китай, юар, большая двадцатка, оон
Россия, В мире, Китай, ЮАР, Большая двадцатка, ООН
Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20

Россия и КНР договорились вносить весомый вклад в работу G20 в 2025 году

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились вносить весомый вклад в успешную работу G20 под руководством ЮАР в 2025 году, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны, высоко оценивая конструктивное российско-китайское взаимодействие в "Группе двадцати", подтвердили намерение и далее содействовать укреплению ее роли как ведущей международной площадки по экономическому взаимодействию, совместно продвигать выгодную для всех инклюзивную экономическую глобализацию, противодействовать глобальным финансовым и экономическим вызовам на основе консенсуса как основополагающего принципа функционирования данного форума и направлять мировой порядок в сторону справедливого, сбалансированного и рационального развития во всех трех измерениях: экономическом, социальном и экологическом. Стороны готовы вносить весомый вклад в успешную работу "Группы двадцати" под руководством ЮАР в 2025 году", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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