https://ria.ru/20250508/rossiya-2015789511.html

Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией

Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией - РИА Новости, 08.05.2025

Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией

Китаю важно оставаться надежными партнером с Россией и активизировать стратегическое взаимодействие, страны будут сохранять приверженность духу вечного... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T14:32:00+03:00

2025-05-08T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китаю важно оставаться надежными партнером с Россией и активизировать стратегическое взаимодействие, страны будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Полагаю важным углублять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России... Важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша и совместного процветания", - сказал Си Цзиньпин в рамках заявления для прессы по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.Он также отметил, что страны должны непоколебимо стоять рядом друг с другом, отстаивать многосторонность, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС."Несмотря на турбулентность международной обстановки, Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

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