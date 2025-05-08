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Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией
Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией
Китаю важно оставаться надежными партнером с Россией и активизировать стратегическое взаимодействие, страны будут сохранять приверженность духу вечного... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:32:00+03:00
2025-05-08T14:32:00+03:00
2025-05-08T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китаю важно оставаться надежными партнером с Россией и активизировать стратегическое взаимодействие, страны будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Полагаю важным углублять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России... Важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша и совместного процветания", - сказал Си Цзиньпин в рамках заявления для прессы по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.Он также отметил, что страны должны непоколебимо стоять рядом друг с другом, отстаивать многосторонность, активизировать взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС."Несмотря на турбулентность международной обстановки, Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества", - добавил он.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.Председатель КНР станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, в мире, день победы
Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, День Победы
Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией
Си Цзиньпин: важно оставаться надежными партнерами с Россией