https://ria.ru/20250508/rossiya-2015785683.html

Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций

Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций

Россия и Китай заключили новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:15:00+03:00

2025-05-08T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай заключили новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Путин во время переговоров сообщил, что новое соглашение окажет позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации РФ и Китая. Ранее правительство РФ одобрило проект соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Тогда отмечалось, что новое соглашение после его подписания придет на смену аналогичному, которое было подписано в 2006 году. В проекте нового документа, в частности, сообщалось, что каждая из сторон обеспечивает в соответствии со своим законодательством полную защиту на своей территории инвестиций и доходов инвесторов другой стороны. Кроме того, в соответствии со своим законодательством Россия и Китай благоприятно рассматривают возможность выдачи виз и разрешений на работу гражданам каждой из стран, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории другой страны. Председатель КНР прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Си Цзиньпин и Путин встретились в Кремле.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785143.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире