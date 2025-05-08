https://ria.ru/20250508/rossiya-2015659837.html

Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Россия лишила самого ценного лучших людей страны - РИА Новости, 08.05.2025

Россия лишила самого ценного лучших людей страны

Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

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2025-05-08T08:05:00+03:00

аналитика

москва

парад победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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Богатые и знаменитые, владельцы бизнесов по продаже платьишек и маечек за невменяемые деньги, админы тг-каналов с десятками тысяч подписчиков непрерывно в эти предпарадные дни строчат в соцсетях, как их самих (а также их друзей и знакомых) не обуютили в аэропорту, не дав бесплатную бутылочку минералки, поскольку отложили рейс. А еще каким "неудобством" может оказаться — все для той же категории персонажей — "изменение графика работы магазина 9 мая". И чтобы совсем стало все понятно, подробнейшим образом рассказывают, какие "неприятные сюрпризы" ожидают авиапутешественников, сидящих в терминалах воздушных гаваней. Все эти сложности набросились на некоторых "тех", поскольку в Москве шли репетиции парада Победы, а вся Центральная Россия оказалась под массированными атаками украинских БПЛА.В соцсети проливается почти неприкрытое раздражение привыкших, что к их ногам падают роскошный московский сервис, доставка всего и вся круглые сутки, возможность купить гардероб для занятий физкультурой по космической цене — и все это ежедневно и исключительно утром в отмытом и ухоженном центре Москвы.Для полноты картины — фантастический комфорт, который наша столица дарит всем и каждому, немыслим сегодня для жителей Мадрида, Рима и уж точно Берлина, Парижа и Лондона. Некоторые "те" мечтали, чтобы им было "как в Лондоне". Ну так вот вам ваш Лондон — не отходя от дома. Правда, всего на пару дней.Степень заботы о жителях мегаполиса такова, что даже Кремль выступил со специальным заявлением, объясняя, что трудности с интернетом — абсолютно временные. Как было подчеркнуто дополнительно — "власти должны учитывать опасное соседство".Россиян, которые относятся с пониманием к мелким и сугубо бытовым, не мешающим им жить и ничего не меняющим в их рутине трудностям, — колоссальное и абсолютное большинство. Но именно поэтому на фоне задорного (грядет же великий День Победы) спокойствия очень хорошо слышны визги тех, кто всегда предпочтут, как тот персонаж Достоевского, "испить чаю", даже если свету придется "провалиться".Именно они кричали — и снова в соцсетях, сегодня, к нашему общему счастью, запрещенных, — несколько лет назад, как "невозможно проехать в центре", потому что репетируют Парад. Как сложно порой утром — в том же центре — выпить пресловутый "тыквенный латте". То, что тогда это была спланированная пропагандистская кампания, а не командный вопль обывателя с его хотелками на максималках, мы узнали, когда финансирование коллективного воя прекратилось. И он — исчез. Кураторы сменили концепцию.Индивидуализм сегодня в стране, ведущей спецоперацию, в которой еженощно и ежедневно граждан обстреливают с дронов, где другие граждане волонтерствуют и помогают нашим воинам, пахнет осетриной второй, если не третьей, свежести. А вот в качестве осетрины первой свежести предлагаются некие общие "трудности", которые отчего-то "никто не хочет решать". И уже эта тема — разгоняется, мультиплицируется, почкуется, чтобы создать впечатление не грядущего праздника, не ожидания общей радости, а уныния, опасений и непредсказуемости.Конечно, организаторам и дирижерам этой кампании дико обидно: они пытались сделать все, чтобы испортить нам наше торжество. Когда на угрозы терактов мы не отреагировали, в ход пошли беспилотники. Когда и их мы сбиваем, осушая мечты киевских и их кураторов о "реванше", они пробуют зайти через общественное мнение. Которое, в отличие от Украины, у нас есть. И оно свободно от цензуры. Поэтому некоторые "те" говорят о своих трудностях с бесконтактной покупкой латте или о том, что их обнесли бесплатной минералкой в аэропорту, абсолютно открыто, не опасаясь, не дрожа, что "за ними придут".А теперь вот что.Мы выслушали ваши жалобы и поняли ваше недовольство. Но у нас — иная точка зрения.Она состоит в том, что, если бы не событие, которое мы отмечаем парадом, вас, таких набалованных, таких изысканных и неповторимых, не было бы. Вообще. И Москвы, такой принарядившейся к великому празднику, — тоже.Ваши желания и озабоченности нерелевантны, потому что у нас, нашего общества, всей огромной страны, есть точное понимание, что имеет значение, а чем можно, пусть и временно, пренебречь.Мы добавим: многие поколения жили бедно и очень скудно, отказывая себе во всем, чтобы сегодня некоторые вы могли себе позволить покупать мятый трикотаж и заказывать лавандовый раф. И об этой нашей общей жертве некоторым вам тоже следует помнить.Поэтому что другие — те, кто закрывали собой и город, и все будущее нашей страны, — не думали совсем о себе. Они, незажиточные, бедно одетые, скудно питавшиеся, скажем прямо, жизни отдали за ваш капучино, за не полученную вами минералку и за вашу возможность покупать физкультурные безразмерные штаны за скандальные для такого товара суммы.И вот еще что: "трудности с интернетом" возникли и возникнут, несомненно, еще, потому что наша страна вас защищает.На вас прошлой, нынешней и завтрашней ночью нацеливаются сотни беспилотников, которые сбивает наша ПВО, а еще она сбивает ракеты HIMARS и прочую вражескую — и смертельно опасную для вас — дрянь. И их навигация нашими врагами осуществляется по интернету. Так что вместо жалоб простое "спасибо" будет точно уместнее.А Парад мы завтра проведем. Яркий, красивый, торжественный. Нам есть что праздновать, и мы знаем, перед кем склоняемся в неоплатном долгу памяти и бесконечной благодарности.За то, что мы живы — и процветаем, за то, что жива страна — и она прекрасна. И поскольку победители снисходительно относятся к ошибкам и глупостям, пусть даже позорным и вопиющим, как у некоторых "вас", мы вас приглашаем к нам присоединиться и отметить праздник.Победа была завоевана всем народом вместе, вместе ее мы и будем отмечать. На Параде, который невозможно отменить.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html

https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015305814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, москва, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне