Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи
Песков призвал с пониманием относиться к возможным ограничениям в работе связи
Мужчина идет по улице. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне.
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"Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", — сказал он, говоря о вводимых ограничениях в работе мобильного интернета.
Представитель Кремля добавил, что власти должны учитывать опасное соседство.
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"В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета", — добавил Песков.
Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) оповестила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.
Как сообщил сегодня корреспондент РИА Новости, операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили жителей Москвы о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая. Они разослали своим пользователям уведомления о возможных сложностях в работе своих приложений и получении услуг, в частности курьерской доставки.