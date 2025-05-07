https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи - РИА Новости, 07.05.2025

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:42:00+03:00

2025-05-07T12:42:00+03:00

2025-05-07T13:34:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям связи в Москве, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне."Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения, могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться. Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами", — сказал он, говоря о вводимых ограничениях в работе мобильного интернета.Представитель Кремля добавил, что власти должны учитывать опасное соседство."В этой связи на протяжении всех дней, когда здесь будут находиться гости этих празднеств, то есть до 10 числа включительно, ну, наверное, нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета", — добавил Песков.Во вторник российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) оповестила москвичей о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая из-за обеспечения безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.Как сообщил сегодня корреспондент РИА Новости, операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупредили жителей Москвы о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая. Они разослали своим пользователям уведомления о возможных сложностях в работе своих приложений и получении услуг, в частности курьерской доставки.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015482479.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, общество, москва