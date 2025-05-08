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Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
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18:36 08.05.2025 (обновлено: 19:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/rossija-2015842403.html
Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов
Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов
Turkish Airlines возобновит полет в Россию в полном объеме с 9 мая, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:36:00+03:00
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россия
турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
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в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Turkish Airlines возобновит полет в Россию в полном объеме с 9 мая, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. "Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", — говорится в материале. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines работает над проведением дополнительных рейсов в пятницу.Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Санкт-Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло.
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россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, azur air, в мире
Россия, Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Azur Air, В мире
Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов

Turkish Airlines возобновит полеты между Россией и Турцией с 9 мая

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Turkish Airlines возобновит полет в Россию в полном объеме с 9 мая, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
"Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", — говорится в материале.
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Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines работает над проведением дополнительных рейсов в пятницу.
Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Санкт-Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло.
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