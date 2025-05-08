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Путин и Си Цзиньпин отметят 80-летие окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 08.05.2025
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15:42 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015804547.html
Путин и Си Цзиньпин отметят 80-летие окончания Второй мировой войны
Путин и Си Цзиньпин отметят 80-летие окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин отметят 80-летие окончания Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с лидером Китая Си Цзиньпином вместе отметить в сентябре 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:42:00+03:00
2025-05-08T15:42:00+03:00
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с лидером Китая Си Цзиньпином вместе отметить в сентябре 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить память воинов, сражавшихся против японского милитаризма. "У нас с председателем КНР есть договоренность о том, что в сентябре в Пекине мы совместно отметим ещё один знаменательный юбилей - 80-летие окончания Второй мировой войны - и почтим память советских и китайских воинов, вместе сражавшихся против японского милитаризма", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20250508/putin-2015798088.html
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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин отметят 80-летие окончания Второй мировой войны

Путин и Си Цзиньпин в сентябре отметят 80-летие окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о договоренности с лидером Китая Си Цзиньпином вместе отметить в сентябре 80-летие окончания Второй мировой войны и почтить память воинов, сражавшихся против японского милитаризма.
"У нас с председателем КНР есть договоренность о том, что в сентябре в Пекине мы совместно отметим ещё один знаменательный юбилей - 80-летие окончания Второй мировой войны - и почтим память советских и китайских воинов, вместе сражавшихся против японского милитаризма", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин сообщил, какие вопросы обсуждались в ходе переговоров с Си Цзиньпином
Вчера, 15:14
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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