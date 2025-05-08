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Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина - РИА Новости, 08.05.2025
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09:24 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/rossija-2015738799.html
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина - РИА Новости, 08.05.2025
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина
Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо - во Франции,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:24:00+03:00
2025-05-08T09:24:00+03:00
экономика
авто
саудовская аравия
россия
индонезия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо - во Франции, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. В целом в государствах "Большой двадцатки" приобрести литр топлива можно за 102,64 рубля. Вдвое дешевле он будет стоить в Саудовской Аравии - всего 50,52 рубля за литр. Немногим дороже заправиться получится в России (59,66 рубля), а тройку лидеров с наиболее доступными ценами на бензин замыкает Индонезия - 64,38 рубля за литр. При этом бензин оказался дешевле средней его стоимости в 15 проанализированных странах. Так, в первую пятерку вместе с Саудовской Аравией, Россией и Индонезией вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае - 92,08 рубля, в Канаде - 94,53 рубля, в Австралии - 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии - 97,79 рубля, в Индии и Турции - 99,42 рубля. В оставшейся части государств стоимость бензина уже превышает психологическую отметку в 100 рублей за литр: ЮАР (101,05 рубля), Мексика (101,86 рубля), Великобритания (156,46 рубля), а тройку "антилидеров" рейтинга составили Германия (159,72 рубля), Италия (164,61 рубля) и Франция (165,42 рубля).
https://ria.ru/20250424/rynok-2013133325.html
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саудовская аравия
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экономика, авто, саудовская аравия, россия, индонезия
Экономика, Авто, Саудовская Аравия, Россия, Индонезия
Россия вошла в число мировых лидеров по дешевизне бензина

Россия заняла второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция (АЗС)
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия занимает второе место среди стран "Большой двадцатки" по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии, а самое дорогое топливо - во Франции, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
В целом в государствах "Большой двадцатки" приобрести литр топлива можно за 102,64 рубля. Вдвое дешевле он будет стоить в Саудовской Аравии - всего 50,52 рубля за литр. Немногим дороже заправиться получится в России (59,66 рубля), а тройку лидеров с наиболее доступными ценами на бензин замыкает Индонезия - 64,38 рубля за литр.
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При этом бензин оказался дешевле средней его стоимости в 15 проанализированных странах. Так, в первую пятерку вместе с Саудовской Аравией, Россией и Индонезией вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине стоимость литра бензина составит 89,64 рубля, в Китае - 92,08 рубля, в Канаде - 94,53 рубля, в Австралии - 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии - 97,79 рубля, в Индии и Турции - 99,42 рубля.
В оставшейся части государств стоимость бензина уже превышает психологическую отметку в 100 рублей за литр: ЮАР (101,05 рубля), Мексика (101,86 рубля), Великобритания (156,46 рубля), а тройку "антилидеров" рейтинга составили Германия (159,72 рубля), Италия (164,61 рубля) и Франция (165,42 рубля).
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